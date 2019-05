Pellegrini: Dnešný deň nie je len oslavou víťazstva nad fašizmom

Nemali by sme zopakovať chyby, keď si politici a slušní ľudia nevšímali to, čo sa deje v spoločnosti, a vyvrcholilo to "krvavou svetovou vojnou". Vyhlásil to v stredu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý si položením venca na bratislavskom Slavíne pripomenul 74. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.

„Chcem vyzvať všetkých dobrých a slušných ľudí, Slovenky a Slovákov, aby dnes nielen oslavovali a pripomínali si naše víťazstvo. Ale aby sa každý zamyslel a vo svojom srdci si povedal, či je ochotný aj dnes urobiť všetko pre to, aby sa takíto ľudia, ktorí vtedy priviedli svet k takým hrôzam, nikdy nedostali k moci,“ skonštatoval Pellegrini. Podľa neho by nemali rozhodovať o tom, ako bude vyzerať Slovensko a Európa.

Premiéra teší, že Slovensko a Európa žijú už 74 rokov v mieri. Upozornil však zároveň na to, že v súčasnosti stojíme pred ďalším, rovnako dôležitým súbojom. „A hoc nie so zbraňami v rukách, ale vidíme, ako sa postupne v spoločnosti plazivým spôsobom ukotvujú indivíduá alebo strany, alebo zoskupenia, ktorí potierajú históriu, hrôzy, ktoré sa diali počas druhej svetovej vojny,“ povedal Pellegrini. Za veľmi vážne považuje, ak sa „ľúbivými“ rečami chcú pomaly dostať do priazne mladej generácie.

Na pietnej spomienke na Slavíne sa spolu s premiérom zúčastnili aj viacerí členovia vládneho kabinetu. Položením venca na Slavíne si pamiatku padlých pri príležitosti 74. výročia ukončenia druhej svetovej vojny uctil aj prezident SR Andrej Kiska.