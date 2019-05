Kalavská sa pre operáciu nesprávneho kolena stretne s vedením nemocnice

Avizovala to po rokovaní vlády. S vedením nemocnice sa chce rozprávať aj o mimosúdnom odškodnení pacienta. "Je to jedna z alternatív, myslím, že by to bolo slušné a milé," konštatovala.

Kalavská je presvedčená o tom, že podobným prípadom je potrebné predchádzať systémovými krokmi. „Vo štvrtok (9. 5.) sa bude v parlamentnom pléne rokovať o novele zákona, ktorá hovorí o bezpečnosti pacienta. Každý poskytovateľ, či už ústavnej, alebo ambulantnej starostlivosti, bude musieť mať interný systém bezpečnosti pacienta, aby sa nestalo to, čo napríklad teraz,“ priblížila.

Ministerka sa zároveň poškodenému pacientovi verejne ospravedlnila. Argumentáciu nemocnice, že aj druhé koleno mal pacient poškodené, považuje Kalavská za neakceptovateľnú. O vyvodení personálnej zodpovednosti povedala, že keď niekto niečo urobí zle, mal by za to niesť následky.

Hlavný operatér, ktorý vykonal zákrok na nesprávnom kolene, dostal výpoveď, o funkciu prišiel aj primár oddelenia, informoval o tom v utorok Denník N. Ide o výsledky vyšetrovania nezávislej komisie zriadenej nemocnicou.