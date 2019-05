SaS vníma Kamenického ako korektného človeka, podľa nej bude čeliť tlakom

„Ja na neho nemôžem povedať nič zlé z nejakej tej osobnej komunikácie, vnímam ho ako korektného a kultivovaného človeka,“ skonštatoval predseda SaS Richard Sulík. Nemyslí si však, že za desať mesiacov dokáže nový minister niečo zmeniť. „A čo je ešte horšie, nemyslím si, že dokáže ustáť tlaky, ktoré práve od takých rôznych 'podivínov' v koalícii budú na neho chodiť, bohužiaľ,“ dodal.

Podobne ho vníma aj poslankyňa liberálov Jana Kiššová. „Vie veľmi dobre, aké problémy slovenská ekonomika aj verejné financie majú,“ poznamenala. Podľa nej je dôvod očakávať od neho vo veľmi skorom čase nejaké výsledky.

Prioritami pre Kamenického sú tohtoročný a budúcoročný rozpočet, ale napríklad aj boj proti daňovým únikom. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii po tom, ako ho prezident SR Andrej Kiska vymenoval do funkcie. Ubezpečil, že sa bude snažiť o to, aby malo Slovensko naďalej zdravé verejné financie.