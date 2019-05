Kamenický: Urobím všetko pre to, aby sme udržali zdravé verejné financie

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) sa bude snažiť o to, aby malo Slovensko naďalej zdravé verejné financie. Prioritami pre neho sú tohtoročný a budúcoročný rozpočet, ale napríklad aj boj proti daňovým únikom. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii po tom, ako ho prezident SR Andrej Kiska vymenoval do funkcie.

Kamenický skonštatoval, že je zástanca vyrovnaného rozpočtu a tohto plánu sa chce naďalej držať. Tohtoročný rozpočet chce prehodnocovať na mesačnej báze. Poznamenal, že v tejto súvislosti sú tu externé aj interné faktory. Medzi tie, ako spomenul, patrí aj balík koaličných opatrení. Za stranu Smer-SD tento balík podľa jeho slov vyjednával premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

„Mňa bude, samozrejme, zaujímať, aký je veľký tento balík a akým spôsobom ovplyvní zostavovanie budúcoročného rozpočtu,“ podotkol s tým, že urobí všetko pre to, aby sa Slovensko aj v budúcom roku nachádzalo pod všetkými sankčnými pásmami dlhovej brzdy. Samotný rozpočet sa bude podľa neho zostavovať až na základe báze prognózy v septembri.

V krátkom čase by sa chcel stretnúť aj s prezidentkou Finančnej správy (FS) SR Lenkou Wittenbergerovou a predostrieť svoje očakávania. Rozhodnutie o tom, kto má šéfovať finančnej správe, si chce nechať až po prvých rozhovoroch a analýze situácie na FS.

Pokračovať plánuje aj v projekte Hodnota za peniaze či v projekte testovania výdavkových stropov. „Výdavkové stropy, samozrejme, už nezasiahnu túto vládu, ten proces by mal podľa plánu trvať okolo dvoch – troch rokov,“ priblížil minister financií.

Prezident SR Andrej Kiska v utorok vymenoval do funkcie ministra financií na návrh vlády Ladislava Kamenického. Hlava štátu vyzdvihla dôležitosť rezortu financií a upozornila na to, že situácia, v ktorej Kamenický preberá vedenie rezortu, nie je jednoduchá.