Pellegrini: Rakúsky kancelár Kurz v prípade Mochoviec prekračuje právomoci

Reagoval tak na vyhlásenie kancelára, ktorý chce všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Pellegrini vníma tieto slová so znepokojením a deklaruje, že nedovolí, aby sa príslušník iného štátu pokúšal zasiahnuť do suverénnych rozhodnutí Slovenska. Predseda vlády to uviedol na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že Kurza pozýva na Slovensko.

Premiér skonštatoval, že už je zvyknutý na to, že Rakúsko vyhlásilo „vojnu“ atómovým elektrárňam vo všetkých susediacich krajinách. „Ale vyjadrenie typu, že urobíme všetko pre to, aby sme zastavili výstavbu elektrárne Mochovce, považujem už za niečo, kde pán kancelár Kurz presahuje svoje právomoci a kde sa snaží zasiahnuť do suverenity a rozhodovania Slovenskej republiky,“ podotkol Pellegrini s tým, že dostavba atómovej elektrárne je autonómne rozhodnutie SR.

Zároveň pripomenul, že Slovensko má desaťročia skúsenosti s prevádzkou jadrových elektrární bez akýchkoľvek vážnych incidentov. „A rovnako tak mieni vo vysokom technickom a bezpečnostnom štandarde dostavať aj tretí a štvrtý blok elektrárne Mochovce. A preto odmietam, aby nám rakúsky kancelár odkazoval cez sociálne siete svoje postoje,“ vyhlásil predseda vlády.

Pellegrini podľa vlastných slov chápe, že rakúsky kancelár musí robiť svoju domácu politiku a že musí reagovať na nálady rakúskych občanov. Zdôraznil však, že jeho povinnosťou je zasa brániť záujmy SR a nedovoliť, aby sa príslušník iného štátu „takto veľmi tvrdo pokúšal zasiahnuť do našich autonómnych rozhodnutí“.

Súčasne požiadal Kurza, aby nezneužíval túto tému na vnútropolitickú kampaň a oficiálne ho pozval na stavenisko tretieho a štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. „Pretože si nie som istý, či pán kancelár už vôbec niekedy videl naživo jadrovú elektráreň a ja ho veľmi rád po stavenisku týchto našich blokov prevediem a uistím ho o tom, že je všetko v najlepšom poriadku a že robíme všetko nad rámec dokonca štandardných bezpečnostných predpisov,“ dodal.

Premiér tiež uistil, že vláda, rezort hospodárstva, Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR aj všetky zodpovedné orgány robia všetko pre to, aby tretí a štvrtý blok elektrárne Mochovce boli bezpečné. „Nikdy - ak by sme mali akékoľvek pochybnosti o bezpečnosti týchto novopostavených jadrových blokov - nikdy nedovolí vláda SR takúto elektráreň spustiť do prevádzky,“ ubezpečil Pellegrini.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v pondelok uviedol, že chce všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Podľa vlastných slov tiež telefonoval so slovenským premiérom, ktorému tlmočil svoje obavy.