Tretí blok elektrárne Mochovce bude spustený najskôr v novembri

Povedal to generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček na rokovaní Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti. Dôvodom je rastúci tlak rakúskych aktivistov proti spusteniu elektrárne a pravdepodobné predĺženie času povoľovacieho konania.

„Náš predpoklad je marec 2020, optimistickejší variant je november 2019. To v prípade, že nedôjde k napadnutiu prvostupňového rozhodnutia Úradu jadrového dozoru,“ povedal Strýček, podľa ktorého bude blok pripravený na zavážanie paliva začiatkom leta. „Od tohto momentu budeme iba svietiť, ale nebudeme môcť zaviezť palivo do času, keď dostaneme právoplatné povolenie,“ povedal riaditeľ. Slovenské elektrárne očakávajú napadnutie prvostupňového rozhodnutia Úradu jadrového dozoru najmä z dôvodu zabezpečenia proti pádu veľkého lietadla. Tento problém bol podľa Strýčka riešený už pri predchádzajúcich povoleniach, no očakáva, že sa objaví znova.

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce (EMO) je v súčasnosti dostavaný na 98 %. Slovenské elektrárne v polovici apríla informovali o tom, že začali poslednú fázu testovania pred uvedením tretieho bloku v elektrárni Mochovce do prevádzky. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) dopadla horúca hydroskúška veľmi dobre. „Výsledky hovoria o vysokej odolnosti technológií,“ povedal Žiga.

Horúca hydroskúška trvala oproti harmonogramu o mesiac a pol dlhšie, najmä z dôvodu neplánovanej falošnej aktivácie hasiaceho systému. Oneskorenie bude mať vplyv aj na zvýšenie celkového rozpočtu dostavby oboch blokov, a to v predpokladanom objeme 270 miliónov eur. SE zároveň posunuli predpokladané spustenie bloku do prevádzky o osem mesiacov.

Slovensko čelí tlaku rakúskej vlády, ktorá chce pre obavy o bezpečnosť spusteniu ďalšieho bloku zabrániť. „Musíme všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe jadrovej elektrárne Mochovce. Z tohto dôvodu je potrebná národná jednota. Vláda sa na všetkých úrovniach angažuje proti dostavbe. Preto som telefonoval so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim, aby som ho odhovoril od dostavby jadrovej elektrárne. Jasne som tlmočil bezpečnostné obavy Rakúska a požadoval som čo najväčšiu transparentnosť,“ povedal rakúsky premiér Sebastian Kurz na stretnutí so šéfkou organizácie Global 2000 Leonore Gewesslerovou.

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) minulý týždeň na zasadnutí Európskeho jadrového fóra v Prahe potvrdil, že EMO bude spĺňať najvyššie bezpečnostné štandardy. „Ubezpečujem vás, že ak by neboli splnené všetky požiadavky na jadrovú bezpečnosť a s pozitívnym výsledkom by neboli odskúšané všetky systémy a zariadenia elektrárne, uvádzanie Mochoviec do prevádzky nebude povolené,“ povedal Pellegrini.

Podľa premiéra je výstavba jadrovej elektrárne Mochovce a preverovanie inštalovanej technológie veľmi pozorne sledované Úradom jadrového dozoru SR a je zabezpečená neustála prítomnosť inšpektorov úradu priamo na stavbe. „Naša krajina rešpektuje odlišné názory na využívanie jadrovej energie v energetickom mixe, nemôžeme sa však stotožniť so spôsobom, akým je spochybňovaná úroveň jadrovej bezpečnosti v SR, konkrétne elektrárne v Mochovciach,“ doplnil.