Aj vaše dieťa rado sedí v tejto polohe? Odnaučte ho to skôr, ako sa to prejaví na zdraví!

Rodičia aj starí rodičia by si mali lepšie všímať, ako ich dieťa alebo vnúča rado sedí – a nielen to. Ak zbadáte, že jeho najobľúbenejšia pozícia je tá, kde nohy kopírujú tvar písmena „W“, mali by ste ich to čím skôr odnaučiť. Takéto sedenie totiž môže ovplyvniť ich vývoj v budúcnosti.

Ako tvrdí Centrum pediatrickej liečby (Pediatric Therapy Center), na ktorého slová sa odvoláva magazín Woman's Day, u detí, ktoré sedia v tejto pozícii aj po dovŕšení 2. roku života, môže dôjsť k nesprávnemu vývoju pevného trupu a rovnováhy.

Tieto dve vlastnosti sú potrebné pre niektoré motorické schopnosti, ako je skákanie a behanie. V dôsledku ich oslabenia tiež môže dôjsť k napätiu stehenných svalov, bokov a členkov, a v najhoršom prípade hrozí vykĺbenie bedrového kĺbu.

Okrem týchto problémov sa deti môžu stretnúť aj s ochorením s názvom metatarsus adductus, teda vbočený palec. Táto porucha deťom spôsobuje značné ťažkosti aj pri základných pohyboch ako je chôdza či beh.

Aby ste sa vyhli neželaným komplikáciám, venujte dosť času sledovania dieťaťa počas sedenia, a dajte mu najavo, že takto sa sedieť nemá. Namiesto toho si môže sadnúť napríklad do „tureckého sedu“ s prekríženými nohami, do sedu s nohami na boku alebo do sedu s nohami vystretými vpred.