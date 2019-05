Trump verí, že vzťahy s Ruskom sa zlepšia

Babiš chce vysielať vojakov do zahraničia aj bez súhlasu parlamentu

DNES - 12:43 Zahraničné

Keby dokázal český premiér Andrej Babiš presadiť to, čo chce, mohla by vojakov do zahraničia začať vysielať vláda bez súhlasu parlamentu, píše spravodajský web ČT24.