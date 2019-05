Trump má ešte 10 dní na rozhodnutie o sankčnom cle na autá z EÚ

Trump konštatoval, že EÚ nepristupuje k USA korektne. Obchodný deficit jeho krajiny s EÚ vzrástol na 181 miliárd USD (161,43 miliardy eur).

Americké ministerstvo obchodu v polovici februára na prezidentovu požiadavku mu predložilo správu, v ktorej prišlo k záveru, že dovozy áut z EÚ predstavujú hrozbu pre národnú bezpečnosť krajiny. Trump má do polovice mája čas, aby rozhodol o zavedení cla na dovážané vozidlá. Ak sa rozhodne pre sankčné clo, to môže byť 20 až 25 %. Jeho uvalenie by veľmi silno postihlo najmä nemecký automobilový priemysel.

Sankčné clo rozhodne odmieta EÚ, ale aj veľká časť automobilového priemyslu Spojených štátov. Brusel sa súčasne usiluje dohodnúť s Washingtonom o obojstrannom bezcolnom obchode s priemyselnými výrobkami, vrátane automobilov a komponentov na ne.

(1 EUR = 1,1212 USD)