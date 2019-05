Návštevníci Colours of Ostrava si vypočujú rockové legendy aj pôvodnú hudbu Tichého oceánu

Industriálny areál ostravských Dolních Vítkovic bude od 17. do 20 júla 2019 znovu patriť festivalu Colours of Ostrava, ktorý prinesie veľké hviezdy rôznych hudobných žánrov aj podmanivé indie projekty. Organizátorom festivalu sa v tomto ročníku naplní hneď niekoľko snov, keď budú môcť priniesť mená ako The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Years & Years, Rosalía, MØ, ZAZ, Mogwai, Tom Walker či Mariza.

Jedným z najväčších lákadiel festivalu bude sobotňajší koncert kapely The Cure. “Snažili sme sa o nich dlhých desať rokov. Je to vlastne kapela, ktorú bolo v histórii Colours of Ostrava najnáročnejšie dostať do Ostravy. Podarilo sa to až teraz a bude to veľký sviatok,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová. Kapela, ktorá bola nedávno uvedená do Rokenrolovej siene slávy, sľubuje na Colours of Ostrava dve a štvrť hodinové vystúpenie, pričom jej frontman Robert Smith naznačil vydanie nového albumu.

V prvý festivalový deň však návštevníkov určite očarí indie popová formácia Florence + The Machine. “Prvýkrát u nás na Colours of Ostrava zahrá aj španielska speváčka Rosalía, ktorá osobitým spôsobom kombinuje flamenco a hip hop. Unikátny pohľad ponúkne multimediálny hudobný projekt Small Island Big Song, ktorý združuje pôvodných hudobníkov z ostrovov v Pacifiku a Indickom oceáne - z Madagaskaru, Bornea, Havaja, Polynézie, Filipín, Tahiti, Šalamúnskych ostrovov alebo Nového Zélandu,” informoval PR manažér Zdenko Hanout.

Celkovo program ponúkne takmer 130 kapiel z 37 krajín celého sveta, ktoré zastúpia celý raz žánrov od popu cez rock, jazz, elektroniku, funk, soul, indie, až po exotickú world music. Okrem zahraničných mien sa na festivale predstavia aj českí a slovenskí hudobníci, od kapely Kryštof či Bena Cristovaa & The Glowsticks cez Buty, Dana Bártu & Illustratosphere, Burgr & Pjoni, Tolstoys po napríklad Prago Union, Muchu a Ventolin.

Súčasťou festivalu je aj diskusné fórum Meltingpot

Počas festivalu vystúpí aj celkom 150 inšpiratívnych rečníkov z viac ako 20 krajín sveta. Medzi nimi je napríklad kontroverzný vedec a umelec Joe Davis, komentátor a kritik na poli digitálnej revolúcie a autor niekoľkých bestsellerov Andrew Keen, či legendy medzi novinármi CNN Ingrid Formanek a Jim Clancy, globálna expertka na komunikáciu a médiá, business manažérka pre Čínu Yan Mei.

Ďalej vodca amazonského kmeňa, liečiteľ a ekologický aktivista Manari Ushigua, izraelský spisovateľ, autor bestsellerov, dramatik a novinár Tuvia Tenenbom, tanečníčka, skladateľka, interpretka mantier a bývalá vokalistka Madonny Donna de Lory, významný novinár a reportér Wojciech Jagielski, jeden z najvýraznejších súčasných európskych filozofov Alan de Benoist, politológ špecializovaný sa na štúdium oligarchie a chovania najbohatších ľudí sveta Jeffrey A. Winters či riaditeľ divízie pre multimédiá Human Rights Watch Pierre Bairin.

Okrem hudobného programu môžu návštevníci očakávať aj divadlá, workshopy, filmy, výtvarné inštalácie a ďalšie sprievodné aktivity. “Celkovo sa v areáli Dolních Vítkovic bude nachádzať 21 open-air a krytých scén. Novinkou pre tento rok je predovšetkým The Big Bang Stage, scéna venujúca sa popularizácii kvantovej fyziky. Návštevníci sa budú môcť stretnúť a diskutovat s poprednými vedcami organizácie CERN a ďalších spriatelených inštitúcií,” informoval Hanout.

Hviezdy Colours of Ostrava po dňoch:

Streda, 17. 7. 2019:

Florence + The Machine, MØ, Richie Hawtin CLOSER, Étienne de Crécy, Jungle By Night, Moonlight Benjamin, Nicola Cruz a veľa ďalších

Štvrtok, 18. 7. 2019:

Rag'n'Bone Man, Tom Walker, Ólafur Arnalds, Mariza, Kronos Quartet, Lola Marsh, Kryštof a veľa ďalších

Piatok, 19. 7. 2019:

Years & Years, Mogwai, John Butler Trio, Lewis Capaldi, Shaka Ponk, Sons of Kemet XL, Calypso Rose, Emily Dust a veľa ďalších

Sobota, 20. 7. 2019:

The Cure, Rosalía, ZAZ, Xavier Rudd, Cory Henry & The Funk Apostels, Gang of Youths, TOKiMONSTA, Pierce Brothers a veľa ďalších