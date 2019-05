Ondruš: ĽSNS je nacistická strana, spoluprácu si neviem predstaviť

V diskusii RTVS Sobotné dialógy to vyhlásil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš (Smer-SD) s tým, že si nevie predstaviť s ňou spolupracovať. Opozičný poslanec Martin Klus (SaS) budúcu spoluprácu s ĽSNS vylúčil. Poslanec za ĽSNS Rastislav Schlosár uviedol, že si za určitých podmienok vie predstaviť spoluprácu s akoukoľvek politickou stranou.

Ondruš odmietol, že strana Smer-SD s ĽSNS rokovala pri hlasovaní o zastropovaní dôchodkového veku. „Ja som sa na to pýtal, ale zaregistroval som, že nielen naši to odmietli, ale aj predstavitelia ĽSNS odmietli, že by takéto rokovania boli,“ uviedol. Ohradil sa tiež proti špekuláciám, že si Smer-SD niektorými svojimi vyjadreniami zvyšuje koaličný potenciál s ĽSNS. Ten podľa neho strana nemá.

Klus vníma rozsudok NS SR ako dočasný. „Treba pripraviť žalobu ešte raz, treba ju pripraviť poriadne a ja verím, že to dopadne inak,“ vyzval. Pripomenul podobný prípad v Českej republike, kde bola Dělnická strana rozpustená až na druhýkrát. Klus tiež upozornil, že k rozhodnutiu o ĽSNS prišlo až dva roky po tom, čo bola žiadosť podaná, a to štyri týždne pred voľbami do Európskeho parlamentu. „Toto si neviem predstaviť v akejkoľvek normálne fungujúcej demokratickej krajine,“ priznal.

Ondruš rozhodnutie NS SR nespochybňuje, pripomína však, že súd zamietol konkrétnu žalobu a neposudzoval veci, ktoré v nej neboli obsiahnuté. „Ak niečo neviete právne preukázať, neznamená to, že to neexistuje,“ zdôraznil. Poslancov ĽSNS tiež označil za zbabelcov, keď sa boja hovoriť o tom, čo si myslia. Podobný názor vyjadril aj Klus.

Schlosár vyhlásil, že ĽSNS sa cíti byť demokratickou stranou. Odmietol sa vymedziť voči Slovenskému štátu a holokaustu. „Toto nie je historická debata, ak by prebehla, my sa jej nebránime. Jediné, čo môžem povedať k prvej Slovenskej republike je, že táto téma je mimoriadne kontroverzná. Sú na ňu pozitívne aj negatívne názory,“ reagoval na otázku moderátorky.