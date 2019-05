Donald Trump prijal v Bielom dome premiéra Pellegriniho

Americký prezident a slovenský premiér budú rokovať medzi štyrmi očami približne 15 minút. Nasledovať bude rokovanie o veľkých témach v širšom formáte, na ktorom sa zúčastní aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a zahraničnopolitický poradca premiéra Peter Kmec.

Na americkej strane bude prítomný napríklad minister zahraničných vecí Mike Pompeo, šéf kancelárie Bieleho domu a riaditeľ Úradu pre riadenie a rozpočet Mick Mulvaney, poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton či veľvyslanec USA na Slovensku Adam Sterling.

Dotknúť by sa mali ekonomickej a obrannej spolupráce - modernizácie Ozbrojených síl SR a zvyšovania obranných výdavkov v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z členstva SR v NATO, ale aj Dohody o obrannej spolupráci s USA a ciel.

V rámci energetickej bezpečnosti by mohli hovoriť o téme dovozu skvapalneného plynu (LNG). EÚ vo štvrtok avizovala, že chce výrazne zvýšiť dovoz LNG z USA - až na 8 miliárd kubických metrov ročne do roku 2023, čo by bol viac než dvojnásobok v porovnaní s rokom 2018.

Návšteva premiéra Pellegriniho prebieha na pozvanie amerického prezidenta aj pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a 15. výročia vstupu Slovenska do NATO. Z oblasti strednej Európy tento rok už absolvovali návštevu Bieleho domu rakúsky kancelár Sebastian Kurz a český premiér Andrej Babiš. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo bol na Slovensku vo februári.