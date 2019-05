Video: Na psa došla kríza. Toto sa stalo, keď si konečne chytil chvost

Psy majú jedinečnú vlastnosť, že sa dokážu aj niekoľko minút v kuse naháňať za svojim chvostom a nikdy ich to neprestane baviť. Zábavu však z toho máme aj my ľudia, keď ich sledujeme, ako sa bez prestávky točia v kruhu a aj tak svoj chvost nedohonia. Čo sa ale stane, keď k tomuto osudnému okamihu naozaj dôjde?

Harrison H. Parker natočil na video kamarátovho psa Maxa, ktorému sa konečne podarilo dohoniť svoj chvost a nastal tak okamih, aký nikto nečakal. Maxa táto skutočnosť zjavne veľmi poznačila a zo záberov sa zdá, že má práve existenciálnu krízu. Z Maxovho pohľadu môžeme čítať zmätenie z toho, že nevie, kam sa bude teraz jeho život uberať a s chvostom v papuli odkráčal preč, pravdepodobne ďalej rozmýšľať, či toto dobrodružstvo bolo viac o ceste ako o cieli.

Video: Pes nevedel, čo ďalej s chvostom

My friend’s dog, Max, finally caught its tail, and then didn’t know what to do with itself anymore. pic.twitter.com/Cl2HOZimW0