OĽANO: S firmou,ktorá 7 rokov mešká s eurofondovým projektom,štát podpisuje ďalšie zákazky

Veronika Remišová z poslaneckého klubu OĽANO vyzýva premiéra, aby splnil čo sľúbil a vytvoril čiernu listinu firiem, ktoré mali problém s kvalitou či dodaním projektu a takéto firmy nedostávali ďalšie zákazky od štátu.

Na projekt elektronického katastra Slovensko dostalo 28 miliónov eur z eurofondov. Kvôli chybám vo verejnom obstarávaní sme už museli 10 miliónov eur z eurofondov vrátiť a zaplatiť zo štátneho rozpočtu. Systém stále riadne nefunguje a kvôli 7-ročnému meškaniu hrozí, že občania zaplatia celých 28 miliónov eur, ktoré mali byť pôvodne platené z eurofondov.

„Je neprijateľné, aby za zlyhania nominantov Smeru a súkromných firiem platili ľudia,“ uviedla predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO Veronika Remišová a dodala, že toto je ďalší z eurofondových projektov, ktorého náklady sa kvôli neschopnosti vlády prenesú na plecia občanov. „Už dávno mal byť prijatý zákon o hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov, aby za pochybenia niesli zodpovednosť tí, ktorí chyby urobili. My predkladáme tento zákon o zodpovednosti za škodu na májovej schôdzi parlamentu, no vládna koalícia zrejme zákon opätovne nepodporí,“ uvádza Remišová.

Remišová zároveň pripomenula slová Petra Pellegriniho, ktorý v súvislosti s prípadom elektronického katastra minulý rok uviedol, že firmy, ktoré nevedia zákazky splniť načas, by sa mali dostať na čierny zoznam „a viac si neškrtnúť“. Projekt realizuje firma, ktorú médiá v minulosti spájali aj s oligarchom Brhelom, a v ktorej vedení je bývalá poslankyňa strany Smer.

Projekt mal byť pôvodne dokončený v roku 2012, elektronické služby katastra však ani dnes riadne nefungujú. „Rozumná a zodpovedná vláda by takejto firme nedala robiť žiadny ďalší projekt. No len od začiatku roka 2019 táto firma podpísala so štátom ďalších 5 zmlúv,“ uviedla Remišová. Iróniou je, že pred pár dňami podpísal s touto firmou zmluvu na ďalší informačný systém Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý meškanie elektronického katastra ostro kritizoval.

Remišová vyzýva premiéra, aby nehovoril do vetra, ale skutočne vytvoril čiernu listinu firiem, ktoré mali problém s kvalitou či dodaním projektu na čas. „Firmy, ktoré nepracujú kvalitne a nerešpektujú termíny nemajú dostávať zákazky od štátu. Na Slovensku peniaze chýbajú všade. V školstve, v zdravotníctve, na podporu rodín. Nemôžeme si dovoliť, aby na neschopnosť vlády a vybraných firiem doplácalo celé Slovensko,“ uzavrela Remišová.

TASR o tom dnes informovala poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová.