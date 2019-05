Muž podviedol starenku, prišla o 10 tisíc eur

O sumu 10.000 eur prišla 87-ročná dôchodkyňa z Košíc, ktorú oklamal doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý sa vydával za jej syna. Polícia v prípade z uplynulých dní začala trestné stíhanie za zločin podvodu, po páchateľovi pátra. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.

„Najprv poškodenej dôchodkyni zablahoželal k meninám a potom jej oznámil, že sa momentálne nachádza v banke a súrne potrebuje vykonať finančnú transakciu, avšak nemá dostatok peňazí. Požiadal dôchodkyňu o finančnú hotovosť vo výške 10.000 eur. Dôverčivá seniorka vybrala z banky peniaze a podľa telefonických inštrukcií potom celú finančnú hotovosť odovzdala neznámej osobe,“ spresnila s tým, že tá sa predstavila ako synov kolega z práce.

Páchateľovi za tento skutok spáchaný na chránenej osobe hrozí trest odňatia slobody na tri až desať rokov.

Polícia seniorov pravidelne varuje pred zlodejmi a podvodníkmi, vyzýva ich, aby boli pri komunikácii s cudzími ľuďmi opatrní. „Pri objasňovaní týchto prípadov PZ uvíta, keď občania kontaktujú políciu už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu a pripraviť o peniaze. A to aj vtedy, ak by sa podvodné konanie nepreukázalo,“ dodala Mésarová.