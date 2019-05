Pri logistickom centre pri Galante došlo k vážnej nehode, cesta je uzavretá

Polícia aktuálne dokumentuje dopravnú nehodu, ktorá sa stala pri logistickom centre Gáň (okr. Galanta) na ceste II/507 pri kruhovom objazde. Info.sk o tom informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová,

"K nehode došlo okolo 07.30 h pravdepodobne tak, že vodič VW Passat prešiel do protismeru, kde sa zrazil s kamiónom s cisternou. Ten sa v dôsledku nárazu prevrátil, Passat sa dostal do rotačného šmyku a narazil do druhého kamióna," uviedla Kredatusová,

Pri nehode vodič osobného auta a jeho spolujazdec utrpeli ťažké zranenia, ďalší spolujazdec v Passate sa zranil ľahko. Úsek cesty I/35 je uzatvorený, polícia vykonáva odklon dopravy cez miestnu časť Nebojsa. Polícia upozorňuje vodičov, aby zvýšili opatrnosť.