VIDEO: Ako jazdí Škoda Scala s litrovým trojvalcom? Zisťovali sme na prvej jazde!

Automobilka Škoda nás pozvala na slovenskú predpremiéru nového kompaktného modelu Scala. Slovenská cena začína na čiastke 13 490 €, my sme na prezentácii mali možnosť zoznámiť sa s najsilnejším trojvalcovým agregátom v kombinácii so šesťstupňovou manuálnou prevodovkou vo výbave Style. Konečná cena testovanej verzie s príplatkami sa vyšplhala na rozumných 19 556 €. Za spomínané peniaze dostanete vozidlo s FullLed svetlometmi, automatickou klimatizáciou, adaptívnym tempomatom, asistenčnými systémami či s osempalcovým dotykovým displejom Bolero, ktorý si rozumie aj so zrkadlením mobilných telefónov.

V porovnaní s modelom Rapid Spaceback je Scala v interiéri priestrannejšia najmä do šírky. Pochváliť musíme aj novo vyvinuté predné sedadlá s mäkšou výplňou, dlhším sedákom a širokým operadlom. Stredová opierka je síce posuvná, no vytratila sa možnosť výškového polohovania, ktoré poznáme z iných modelov značky. Vrchná časť palubnej dosky je vyrobená z mäkčených materiálov. Za zaujímavé považujeme využitie rôznych textúr, ktoré interiér veľmi pekne oživujú. Praktické sú tiež nové obkladové materiály, na ktorých nevidieť odtlačky ani škrabance. Spodná časť palubnej dosky už využíva výhradne tvrdé materiály. Scala bude k dispozícii len ako hatchback, ďalšie karosárske verzie zatiaľ automobilka neplánuje, no mnohým bude základný batožinový priestor o veľkosti 467 litrov stačiť.

K dobre známym SimplyClever riešeniam pridala automobilka praktický vyklápací lievik na dolievanie kvapaliny do ostrekovača a praktický dáždnik ukrytý vo dverách vodiča známy z modelu Superb. Pokiaľ to bude možné, preskočte základnú 70 kW verziu a choďte do nami testovaného silnejšieho trojvalca. Bežným vodičom bude litrový trojvalec s výkonom 85 kW stačiť, v meste poteší spotrebou a v prípade potreby sa nezľakne ani diaľničného tempa. Agregát poskytuje dobrý záťah od zhruba 1 800 otáčok, pri bežnej jazde neodporúčame tento motor zbytočne podtáčať pod spomínanú hranicu. Vtedy sa prejavujú nielen vibrácie, ale otupené sú tiež reakcie na akcelerátor.

Novinka je postavená na platforme určenej pre malé autá ako Volkswagen Polo či SEAT Ibiza, inžinieri však popracovali na naladení štandardného podvozka, vďaka čomu poskytuje Scala výrazne lepší komfort pri prejazde cez nerovnosti. V porovnaní s modelom Rapid má Scala výrazne komfortnejšie naladený podvozok a o triedu lepšie odhlučnenie. Popracovalo sa aj na aerodynamike, ktorej sa prispôsobili časti karosérie aj kolesá navrhnuté pre lepšie obtekanie vzduchu okolo auta.