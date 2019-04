Takéto sfarbenie očí môže signalizovať rakovinu pľúc. Kedy bežať za doktorom?

Rakovina pľúc patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce druhy onkologického ochorenia u slovenských pacientov. Ako hovorí generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ľubica Hlinková, rakovina pľúc je druhým najrozšírenejším typom rakoviny u mužov po rakovine hrubého čreva.

Zhubný nádor na pľúcach je tiež pomerne ťažké vyliečiť. Pacienti a lekári ho často zaregistrujú až vtedy, keď sa nádorové bunky stihnú dostať do iných častí tela, čo liečbu výrazne komplikuje. Medzi najbežnejšie príznaky rakoviny pľúc patrí vykašliavanie krvi, chronický kašeľ, bolesť v oblasti hrudníka, problémy s prehĺtaním a náhle ubúdanie hmotnosti bez zjavnej príčiny.

Britská nadácia pre zdravie pľúc (British Lung Foundation) pridala do zoznamu príznakov rakoviny pľúc aj jeden menej častý, ktorý však netreba podceniť. Je ním zožltnutie očného bielka, ktoré mnohí poznajú najmä ako hlavný príznak žltačky.

„Prvé príznaky rakoviny pľúc sa často prejavia až keď tumor narastie do značnej veľkosti. Neraz ho objavia až pri röntgene alebo CT snímaní inej poruchy. Postupom času začnete pociťovať problémy ako chrapľavý hlas, pokles apetítu a krv vo vykašľanom hliene.“

V prípade, že sa rakovina rozšírila z pľúc k iným orgánom, môžete pociťovať príznaky zdanlivo nesúvisiace s pľúcnymi ochoreniami. „V takomto prípade môžete pozorovať príznaky ako bolesť chrbta, neistota, problémy s prehĺtaním a príznaky podobné žltačke.“

Pri symptóme, akým je zožltnutie očí, však treba brať do úvahy aj ďalšie možné príčiny. Žlté bielka môžu indikovať rakovinu pľúc, rovnako ako žlčníkové kamene, pankreatitídu, hepatitídu, ochorenie pečene alebo anémiu. Každé z týchto ochorení by vás však malo čím skôr priviesť do lekárskej ambulancie.