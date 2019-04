PPA odmieta tvrdenia agropodnikateľa Oravca, podľa nej sú nepravdivé

„Vzhľadom na neverejnosť konania František Oravec veľmi dobre vie, že PPA sa nemôže vyjadriť k obsahu spisu, a preto sa ju snaží očierniť,“ konštatuje agentúra.

Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje médiá, že šíria neoverené a zavádzajúce tvrdenia agropodnikateľa. Podľa nej prišiel Oravec v utorok do PPA na luxusnom automobile čiernej farby a je jednou zo strán v spore o desiatky tisíc eur. "V posledných rokoch pritom získal z fondov Európskej únie viac ako 7 miliónov eur a figuruje v spoločnostiach deklarujúcich priame platby až na 2300 ha poľnohospodárskej pôdy,“ uvádza agentúra.

Skupina farmárov, medzi nimi aj Oravec, nahliadli v utorok do spisu firiem patriacich do spoločnosti Esin group. Termín tohto úkonu určila PPA. Agropodnikateľ Oravec je v spore s touto spoločnosťou. Nespokojní agropodnikatelia, ktorí Oravca podporujú, kritizujú postup PPA v súvislosti s možnosťou Oravca nahliadnuť do spisu tejto firmy.