Premiér: Elektráreň v Mochovciach bude spĺňať najvyššie bezpečnostné štandardy

Uviedol to vo svojom prejave predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) na 14. zasadnutí Európskeho jadrového fóra (ENEF) v Prahe.

„Dovoľte mi, aby som sa dotkol ešte témy dostavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Práce na tomto projekte sa nachádzajú v záverečnej etape, pričom vyjadrujem presvedčenie, že elektráreň bude spĺňať najvyššie bezpečnostné štandardy. V tejto súvislosti by som preto chcel vyjadriť znepokojenie nad charakterom verejnej diskusie, ktorá sa vedie vo veci jadrovej bezpečnosti tejto jadrovej elektrárne v susednom Rakúsku. Z nášho pohľadu sú mnohé diskusie vedené na úrovni nepreukázaných informácií a iracionálnych faktov,“ podčiarkol premiér.

Ubezpečil zároveň, že v rámci využívania jadrovej energetiky v Slovenskej republike je aplikovanie najvyšších kritérií jadrovej bezpečnosti naďalej našou absolútnou prioritou.

„Úrovňou jadrovej expertízy a jadrovej bezpečnosti sa dlhodobo začleňujeme medzi krajiny s vysokým štandardom. Toto bolo viackrát konštatované zo strany všetkých relevantných medzinárodných expertných tímov, konkrétne Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), Združenia západoeurópskych jadrových regulačných orgánov (WENRA), skupiny európskych jadrových dozorných orgánov (ENSREG,) ako aj Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD (NEA). Hodnotenia domácich dozorných orgánov ako aj medzinárodných expertných misií dlhodobo potvrdzujú, že SR prevádzkuje svoje bloky jadrových elektrární bezpečne a spoľahlivo,“ povedal.

„Ubezpečujem vás, že ak by neboli splnené všetky požiadavky na jadrovú bezpečnosť a s pozitívnym výsledkom by neboli odskúšané všetky systémy a zariadenia elektrárne, uvádzanie Mochoviec do prevádzky nebude povolené. Výstavba jadrovej elektrárne Mochovce a preverovanie inštalovanej technológie sú veľmi pozorne sledované Úradom jadrového dozoru (ÚJD) SR a je zabezpečená neustála prítomnosť inšpektorov úradu priamo na stavbe. Naša krajina rešpektuje odlišné názory na využívanie jadrovej energie v energetickom mixe, nemôžeme sa však stotožniť so spôsobom, akým je spochybňovaná úroveň jadrovej bezpečnosti v SR, konkrétne elektrárne v Mochovciach,“ doplnil.

Šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií, priam až poplašných správ, nepovažuje Slovensko podľa neho za konštruktívny prístup k diskusii. Jadrová energetika by nemala a nemôže byť nástrojom politického boja. Musí byť témou na konštruktívnu a pragmatickú diskusiu. „Sme preto pripravení naďalej pokračovať vo výmene informácií na odbornej úrovni a poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti presvedčivé argumenty o bezpečnosti našich jadrových elektrární, založené na kvalifikovanej odbornej expertíze a posúdení nezávislých kompetentných dozorných orgánov,“ dodal.