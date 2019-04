Na železničných priecestiach je potrebné dodržiavať tieto zásady

Na zásady, ktoré je potrebné na priecestiach dodržiavať, upozorňujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). „Povinnosťou každého vodiča, chodca a cestujúceho je zachovávať opatrnosť, správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť seba, spolucestujúcich a plynulosť cestnej premávky,“ zdôraznil hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Cestujúci podľa týchto zásad nesmú vstupovať na trať, sú povinní rešpektovať zákazy a príkazy na označených priestoroch a na výveskách a uposlúchnuť pokyny oprávnených zamestnancov ŽSR. „Cestujúci nenastupujú a nevystupujú z pohybujúceho sa vlaku,“ priblížil Lukáč ďalšiu zo zásad.

Vodiči by tiež nemali ignorovať dopravné značenie alebo dopravné zariadenie. Mali by však dodržiavať rýchlosť jazdy. Na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“ by zároveň mali zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého majú náležitý rozhľad.

Vodiči by nemali cez železničné priecestie prechádzať v čase, keď je to zakázané. Medzi ďalšie zásady podľa ŽSR patrí nepredbiehať iné vozidlá, radiť sa za sebou v poradí, v ktorom vozidlá prišli, neotáčať sa a necúvať na železničnom priecestí a v jeho tesnej blízkosti. Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli ani vo vzdialenosti kratšej ako 15 metrov pred nimi a za nimi.

„Vo vzdialenosti 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní je vodič povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 kilometrov za hodinu (km/h),“ uviedol hovorca železníc. Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 metrov pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate. Pokiaľ tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať opatrenia, aby bol rušňovodič vlaku pred nebezpečenstvom včas varovaný.

ŽSR súčasne upozornili, že vodič nesmie vchádzať na priecestie, ak sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia. Rovnako v prípade, ak sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory, je vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo je počuť jeho húkanie a pískanie.

Vodič by nemal vstupovať na priecestie ani v prípade, ak sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia, ak osoba určená na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu. Podobne je tomu vtedy, ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.

Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, alebo ak by mohol byť oslnený vodič iného vozidla, rušňovodič alebo iný účastník premávky, vodič nesmie používať diaľkové svetlomety. „Pri zastavení vozidla pred železničným priecestím vodič nesmie použiť ani stretávacie svetlomety, ak by nimi mohol oslniť vodiča vozidla v protismere,“ doplnil Lukáč.