Danko: Z dvojakej kvality potravín urobila ministerka Matečná európsku tému

Tému dvojakej kvality potravín otvárala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) v rámci Vyšehradskej štvorky a predsedníctva SR v Rade EÚ. Dokázala z nej spraviť európsku tému. Povedal to v pondelok predseda koaličnej SNS a parlamentu Andrej Danko v reakcii na kritiku opozičnej SaS v oblasti dvojakej kvality potravín a vyzval ju, aby sa ospravedlnila a prestala s urážkami. Zároveň ocenil prácu ministerky.

Dnes si predseda SaS Richard Sulík ide túto tému bez problému privlastňovať, dodal Danko s tým, že namiesto poďakovania ministerke zazneli klamstvá.

Pripomenul a rovnako aj ministerka Matečná veľmi negatívne výroky konkrétnych predstaviteľov SaS z minulosti o dvojakej kvalite potravín. Viacerí členovia SaS sú obhajcovia nadnárodných koncernov, povedala ministerka. „Ľubomír Galko, bývalý manažér Kauflandu, ktorý sa podieľal na vykorisťovaní slovenských výrobcov potravín a na vývoze zisku zo Slovenska. Pani Jarmila Halgašová, dlhoročná lobistka nadnárodných koncernov,“ uviedla.

Osobitný odvod súvisel podľa Danka s tým, že Ministerstvo financií SR nemalo peniaze pre potravinárov a pôdohospodárov. Keď Brusel podľa neho povedal, že tento zákon si môžete nechať, len zdaňte aj slovenské obchodné reťazce, tak sa predseda SNS rozhodol, že osobitný odvod nebude opravovať, ale že ho zruší. Za lož považuje, že pre osobitný odvod stúpli ceny potravín. „Slovensko má dlhodobo jeden z najväčších nárastov cien potravín. Kým bude platiť zníženie DPH na niektoré potraviny, sledujte si ceny, sledujte Štatistický úrad SR,“ povedal Danko. Opoziční politici použili podľa neho mediálnu lož, v ktorej im pomohli aj niektorí zástupcovia obchodných reťazcov a spomenul bývalého hovorcu KDH.

Európska legislatíva proti dvojakej kvalite potravín je obrovským úspechom SNS, Slovenska a tiež nových členských krajín Európskej únie, konštatovala ministerka Matečná s tým, že výsledky ďalšieho testovania potravín budú známe na jeseň tohto roka. SR pomáhala zostavovať metodiku testovania. Zdôraznila, že na Slovensku sa urobili rôzne druhy testovaní ku dvojakej kvalite, sú k dispozícii aj protokoly. „Niekoľkokrát sa pýtala aj pani Halgašová, testy mala k dispozícii,“ pripomenula ministerka. K téme webovej stránky s výsledkami povedala, že stránku má na starosti Európska komisia (EK) a nie SR. Testovanie v druhej fáze je pod dozorom EK a v testovaní bude 75 potravinárskych produktov.

Prijatá európska smernica je podľa nej rozsiahly dokument, ktorý sa týka aj spotrebného tovaru, a budú ju implementovať rezorty hospodárstva a pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, každý svoju časť. "Možno na jeseň budú prvotné nástrely, aby sme to stihli dať do medzirezortného pripomienkového konania,“ avizovala.

Predseda SaS Sulík napríklad povedal, že kvalita potravín súvisí aj s cenami a tu podľa neho zlyhala SNS a jej predseda v súvislosti so zavedením zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, ktorého dôsledkom bolo zvýšenie cien potravín. Úlohou ministerky Matečnej bude podľa neho odborne premietnuť európsku smernicu o dvojakej kvalite potravín do slovenskej legislatívy. Odborníčka strany na pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová poukázala na to, že nefunguje webová stránka s výsledkami testovania potravín.