Toto sa stane, keď budete jesť 10 gramov arašidov denne

Konzumácia aspoň dvoch lyžičiek arašidov či iných orechov za deň dokáže zlepšiť pamäť, myslenie a schopnosť uvažovať. Potvrdil to výskum publikovaný vo vedeckom časopise The Journal of Nutrition, Health & Aging.

Štúdia zistila, že tí, ktorí konzumujú aspoň 10 gramov orechov, majú o 60% lepšie kognitívne schopnosti. Orechy obsahujú antioxidanty, ktoré môžu pomôcť znižovať zápal a tým chrániť mozog pred znižovaním kognitívnych schopností.

Závery pochádzajú zo štúdie, ktorá sledovala 4 822 ľudí starších ako 55 rokov v Číne v období od roku 1991 do roku 2006. Všetci účastníci sa podrobili testom kognitívnych funkcií, vrátane pamäti, myslenia a schopnosti uvažovania.

Výsledky ukázali, že 10 a viac gramov orechov denne bolo spojených so znížením rizika poklesu kognitívnych funkcií o 40%. Čím viac orechov ľudia jedli, tým lepšie boli po čase ich schopnosti myslenia.

Doktor Ming Li, autor štúdie, povedal:

„Konzumáciou viac ako 10 gramov (alebo dvoch čajových lyžičiek) orechov denne môžu starší ľudia zlepšiť svoje kognitívne funkcie až o 60% - v porovnaní s tými, ktorí nejedia orechy - a účinne odvrátiť prirodzený dvojročný kognitívny pokles. “

Zo všetkých druhov orechov účastníci štúdie najčastejšie jedli arašidy. Až 17 percent z nich uviedlo, že ich jedia pravidelne.

Li povedal:

"Orechy sú známe tým, že majú vysoký obsah zdravých tukov, bielkovín a vlákniny s nutričnými vlastnosťami, ktoré môžu znížiť cholesterol a zlepšiť kognitívne zdravie. Hoci neexistuje žiadny liek na znížené kognitívne schopnosti súvisiace s vekom a neurogeneratívne ochorenia, zmeny v tom, čo ľudia konzumujú, prinášajú zlepšenia u starších ľudí. “

Ako odporúča Ming Li, starnúca populácia na celom svete by mala zmeniť svoju stravu, aby spomalila prirodzený úpadok kognitívnych schopností: