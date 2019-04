Duševný príznak nedostatku vitamínu B12 vám môže ničiť život

Zlá pamäť môže byť známkou nedostatku vitamínu B12, zistil výskum publikovaný v žurnále Neurology. Účastníci štúdie, ktorí trpeli nízkymi hladinami vitamínu B12 mali väčšie problémy si spomenúť na myšlienky a udalosti v ich živote.

Nízka hladina vitamínu B12 môže tiež prispievať k zmenšeniu mozgu. Dobrým zdrojom vitamínu B12 sú mliečne výrobky, pečienky, ryby, hydina, vajcia a obilniny s prídavkom vitamínu B12.

Nedostatkom vitamínu B12 trpí približne jeden zo štyroch ľudí, pričom tento deficit pociťujú najčastejšie vegetariáni, starší ľudia a pacienti s poruchami trávenia, ako je napríklad Crohnova choroba.

Christine C. Tangneyová, prvá autorka štúdie, povedala:

V štúdii bolo 121 starších ľudí podrobených testom pamäti a myslenia a zároveň im zmerali hladiny vitamínu B12. Skenovanie mozgu o 4,5 roka neskôr odhalilo zmenšovanie mozgu u tých, ktorí mali nedostatok vitamínu B12. Deficit B12 bol tiež spojený s horším skóre pri kognitívnych testoch.

Tangneyová uviedla:

„Naše zistenia si určite zaslúžia ďalšie preskúmanie. Je príliš skoro na to povedať, či by zvýšenie hladín vitamínu B12 u starších ľudí prostredníctvom stravy alebo doplnkov mohlo týmto problémom zabrániť, ale je to zaujímavá otázka na preskúmanie. Zistenia z britskej skúšky s doplnkami vitamínu B tiež podporujú tieto výsledky."