Ako odstrániť pripálenú ryžu? Tento lacný trik vás ušetrí zoškrabávania

Ľudia v takýchto manželstvách sa dožívajú najvyššieho veku

DNES - 18:51 Zaujímavosti

Niektoré manželstvá zotrvajú dlhšie ako iné, a to aj vďaka dlhovekosti partnerov. To, akého veku sa ľudia dožijú, často závisí aj od toho, s kým vstúpili do manželstva.