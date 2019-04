Eurobarometer: Na Slovensku by išlo v eurovoľbách určite voliť 20 percent ľudí

V májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP) by určite hlasovalo 20 percent ľudí na Slovensku. Vyplýva to z jarného eurobarometra Európskeho parlamentu 2019.

„Je tu, na rozdiel od roku 2014, oveľa väčší záujem o európske voľby. Veľmi nás teší tento nárast,“ skonštatoval na tlačovej konferencii v Bratislave Dionýz Hochel, ktorý je v súčasnosti poverený riadením Kancelárie EP na Slovensku.

Dodal, že určite by išlo voliť 20 percent, pravdepodobne ďalších 19 percent. Pravdepodobný záujem o voľby je teda podľa prieskumu spolu 39 percent. Poukázal na to, že najväčší záujem o eurovoľby je vo vekových kategóriách 25 až 39 rokov a 55+. Viac sa o ne zaujímajú muži ako ženy a vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Voliči na Slovensku by podľa eurobarometra išli voliť najmä preto, lebo je to ich občianska povinnosť, ale tiež preto, lebo podľa nich môžu hlasovaním v eurovoľbách veci zmeniť. V eurovoľbách by, naopak, nehlasovali ľudia hlavne preto, lebo podľa nich ich hlas nič nezmení, nedôverujú politickému systému či preto, lebo europarlament podľa nich nerieši ich problémy.

Politológ z Univerzity Komenského Pavol Baboš si myslí, že reálna účasť bude zrejme o čosi vyššia ako v minulosti, netrúfa si však odhadovať, či prekročí 20-percentnú hranicu. „Sú tu dobré dôvody na to, aby bola účasť vyššia. Neviem, či to bude tých 39 percent, na to by som výplatu nestavil, ale je tu niekoľko dôvodov na vyššiu účasť,“ povedal Baboš.

Jedným z dôvodov je podľa neho to, že EÚ je dnes oveľa prítomnejšia ako pred piatimi rokmi. „Témy, ktoré sa riešia na úrovni EÚ, sú oveľa prítomnejšie či už v mediálnom, verejnom diskurze, ale aj medzi ľuďmi,“ doplnil. Únia je podľa Baboša v národných štátoch spolitizovanejšia. „Viac sa to blíži k tomu, že aj ľudia chápu eurovoľby ako súťaž. Väčšia politizácia EÚ prispeje aj k vyššej účasti,“ doplnil.

Sociologička a riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Oľga Gyarfášová vníma pretrvávanie podpory EÚ ľuďmi na Slovensku. Brexit má podľa jej slov nateraz asi odstrašujúci efekt. Podľa výsledkov eurobarometra si naďalej väčšina ľudí na Slovensku myslí, že členstvo v EÚ je dobrá vec (51 percent) a že z neho má naša krajina prospech (78 percent).

Gyarfášová vyzdvihla, že v prieskume sa ako dôležité objavujú aj envirotémy. „Sú dôležité pre mladých ľudí, ale stále ich nevidíme dostatočne viditeľné v našom politickom diskurze,“ poznamenala. V kampani podľa eurobarometra najviac ľudí zaujíma ochrana spotrebiteľa a bezpečnosť potravín.