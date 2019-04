Správnou technikou jazdy sa dá ušetriť nemálo paliva

Cenu paliva šofér ovplyvniť nevie, jeho spotrebu ale áno. A to dosť zásadne. Najmä v súčasnosti je to dosť aktuálne, keďže ceny pohonných látok postupne stúpajú. Preto by mal podľa odborníkov každý vodič dodržiavať určité pravidlá, ktoré pomôžu znížiť spotrebu.

Podľa nich je veľmi dôležitá váha vozidla a nejeden vodič by bol prekvapený, koľko zbytočností v aute vozí. Určite pomôže aj vypnutie nepoužívaných spotrebičov, ako je vyhrievanie zrkadiel či zadného okna alebo vypnutie klimatizácie.

„Pokiaľ autom jazdíte často, kontrolujte tlak v pneumatikách pri každom tankovaní a v prípade potreby ich rovno dofúkajte. Ak sa radíte skôr k sviatočným šoférom, odporúčame skontrolovať pneumatiky pred každou cestou. Pamätajte na to, že čím sú gumy mäkšie, tým väčší je valivý odpor aj spotreba vozidla. Na každej pneumatike je dnes uvedený index valivého odporu, podľa ktorého by sme sa mali riadiť. Rozdiel v spotrebe môže byť totiž dosť významný. Málo nafúknuté pneumatiky dokážu zvýšiť spotrebu až o 1 liter / 100 km. Navyše, vozidlo sa oveľa horšie ovláda a jazda sa stáva nebezpečnou,“ radí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO.

Nevýrazná akcelerácia s miernym zošliapnutím plynového pedálu nie je až tak úsporná. Výhodnejšie je využívať pole otáčok s najvyšším krútiacim momentom motora a plynový pedál zošliapnuť na 60 až 80 %. V prípade akcelerácie je vždy lepšie sa v čo najkratšom čase dostať na rýchlosť, ktorou sa plánuje vodič pohybovať.

„Snažte sa čo najviac využívať najvyšší prevodový stupeň. Pokiaľ to nie je možné napríklad v prudkom kopci, podraďte, pridajte prudko plyn a snažte sa čo najskôr zaradiť vyššiu rýchlosť. Poriadne zošliapnutie plynového pedálu je dôležité, práve tak najlepšie využijete energiu z paliva,“ zdôrazňuje odborník.