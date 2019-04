Brady mužov majú viac baktérií ako psia srsť. Takto by ste ich mali umývať

Názory na ochlpenie na mužskej tváry sa rôznia. Štúdia z roku 2018 potvrdila, že muži s bradami sú považovaní za atraktívnejších, no iná štúdia zase ukázala ale 43% žien by nechcelo spať s mužom s neoholenou bradou. Najnovšia štúdia hovorí, že muži nosia vo svojich bradách viac mikróbov ako psy v ich srsti. Ide o nelichotivý výsledok pre mužov s ohľadom na to, kde všade sa psy zvyknú váľať.

Výskumníci z Hirslanden Clinic vo Švajčiarsku skúmali malú vzorku 18 mužov vo veku od 18 do 76 rokov a 30 psoch rôznych plemien. Všetci muži v tejto malej štúdii mali v bradách vysoký počet baktérií, zatiaľ čo iba 23 z 30 psov malo v srsti rovnako vysoký počet baktérií. Zvyšok psov malo len strednú až nízku úroveň mikróbov v srsti.

U siedmich mužov sa však preukázala prítomnosť mikróbov, ktoré by mohli ohrozovať zdravie. Medzi ne patrili napríklad Enterococcus faecalis, črevné baktérie, o ktorých je známe, že spôsobujú infekcie (najmä infekcie močových ciest), a Staphylococcus aureus, bežné baktérie kolonizujúce kožu a sliznice, ktoré však môžu spôsobiť vážne infekcie, ak sa dostanú do krvného obehu.

Výsledky švajčiarskej štúdie sú však v rozpore s inou štúdiou publikovanou v odbornom časopise Journal of Hospital Infection, ktorá ukázala, že tváre bradatých zdravotníckych pracovníkov zvyknú prenášať menej nebezpečných baktérií ako tváre s na hladko oholených mužov. Napriek tomu je vhodné dbať na hygienu brady, aby ste v ochlpení nenosili zbytočne veľa mikróbov. Ako radí holič Joth Davies zo Savers Barbers v Sheffielde:

„Mali by ste si umývať ochlpenie na brade, ako keby ste si umývali vlasy na hlave.“

Davies odporúča bradu umyť a použiť kondicionér vždy, keď idete do sprchy. Holič hovorí, že môžete používať tie isté výrobky, ktoré používate na vlasy, ale prostriedky určené špeciálne na bradu sú o niečo lepšie. Vedúca holičstva Marylebone Ruffians Stevie Warwickerová si myslí, že umytie brady šampónom a kondicionérom každý druhý deň alebo niekoľkokrát týždenne stačí. "Je to ako s vlasmi, takže sa budú vysušovať, keď to preženiete," hovorí.

Peeling je tiež užitočný na odstránenie odumretej pokožky pod ochlpením, aby vám nevznikli “lupiny”. Tento problém sa vyskytuje najmä u dlhších brád. Opäť to však s peelingom nepreháňajte. Podľa Daviesa ho stačí aplikovať dvakrát až trikrát týždenne. Holiči sa zhodnú na tom, že každodenná hydratácia olejom alebo balzamom na bradu je dôležitá, aj keď sa zdá, že tento krok neprispieva k čistote, ale skôr kvalite ochlpenia. Pomáha aj vyčesávanie brady? "Záleží na tom, čo jedli," vtipkuje Warwickerová. "Nie je to nevyhnutne potrebné na hygienické účely, ale na stylingové účely to pomáha."

Ak vám však príde čistenie brady ako zbytočný krok, majiteľov špinavých fúzov môže potešiť výsledok ďalšej štúdie, ktorá zistila, že z niektorých baktérií nájdených v mužských bradách, by sa mohli vyvinúť nové antibiotiká.