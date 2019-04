Transpetrol a Slovnaft o nekvalitnej rope vedia, nepotvrdili výskyt na Slovensku

Spoločnosť Transpetrol, a. s., prevádzkovateľ ropovodného systému na Slovensku, podľa svojich informácií zatiaľ nemôže potvrdiť prítomnosť ruskej exportnej zmesi so zmenenými kvalitatívnymi parametrami. Uviedol to pre TASR Matej Poriez, riaditeľ právneho odboru a kontroly Transpetrol, v reakcii na výskyt ruskej ropy s vysokým obsahom chlóru v Bielorusku.

Poznamenal, že v prípade prítomnosti minimálnych koncentrácií organického chlóru takáto ropa zásadným spôsobom neovplyvní funkčnosť ropovodného systému v prípade dodávky ojedinelej individuálnej šarže. „Samozrejme, takéto kvalitatívne zmeny významne ovplyvňujú následné spracovanie ropy v rafinérii,“ zdôraznil.

Priebežný monitoring dodávanej ropy sa podľa Porieza bude vykonávať naďalej aj v tomto ukazovateli a prevzatie ropy do ropovodného systému spoločnosti Transpetrol, a. s., bude individuálne prerokovávané s odberateľmi. „Spoločnosť Transpetrol, a. s., aktívne monitoruje vzniknutú situáciu a koordinuje svoju činnosť s partnerskými organizáciami,“ dodal Poriez.

Poriez uviedol, že spoločnosť Transpetrol už bola informovaná spoločnosťou OAO „GOMEĽTRANSNEFŤ DRUŽBA“ (prevádzkovateľ ropovodu v Bielorusku) o zmenenej kvalite ruskej exportnej zmesi (týka sa zvýšenia prítomnosti organického chlóru v rope), ktorá sa v krátkej budúcnosti prečerpá ropovodom Družba aj do ropovodného systému spoločnosti Transpetrol.

„Táto informácia bola poskytnutá všetkým prepravcom na ropovode Družba v zmysle 'Dohody o vzájomných vzťahoch medzi spoločnosťami – operátormi diaľkového ropovodu Družba' z roku 2013. Spoločnosť Transpetrol, a. s., ihneď poskytla túto informáciu svojim odberateľom ako na Slovensku, tak aj v Českej republike,“ informoval riaditeľ právneho odboru a kontroly spoločnosti Transpetrol.

„Problém sa zatiaľ bratislavskej rafinérie Slovnaft nedotkol. Situáciu pozorne sledujeme, sme v informačnom kontakte aj s ďalšími rafinériami v rámci skupiny MOL,“ doplnil Anton Molnár, hovorca a riaditeľ podnikovej a marketingovej komunikácie spoločnosti Slovnaft.

Ruská tlačová agentúra Interfax s odvolaním sa na predstaviteľa bieloruskej ropnej spoločnosti BelOil Sergeja Griba v utorok (23. 4.) informovala, že Bielorusko pozastavilo vývoz ľahkých ropných produktov na Ukrajinu, do Poľska a pobaltských štátov.

Ruský monopol Transnefť a ministerstvo energetiky minulý týždeň uviedli, že sa objavili problémy s kvalitou ruskej ropy prechádzajú cez bieloruský ropovod. Bielorusko je hlavnou tranzitnou cestou ruských dodávok ropy do Európy.

„Dodávka ľahkých ropných produktov (benzínu a nafty) na Ukrajinu, do pobaltských štátov a Poľska bola pozastavená,“ povedal Grib, podľa ktorého to súvisí s nízkou kvalitou ropy, ktorá obsahovala až 17-násobok normálnej hladiny chloridov. „Zmluvné záväzky boli pozastavené až do vyriešenia problému,“ uviedol.

Belsat, informačný kanál krajiny, zase oznámil, že nekvalitná ruská ropa sa dostala do rafinérie v Nemecku a dostane sa aj do rafinérie v Maďarsku.