Premiér: Nová štátna univerzitná nemocnica v Bratislave bude

Buď ju postaví v lokalite Rázsochy, alebo skúsi presvedčiť skupinu Penta, aby mu ponúkla svoju nemocnicu budovanú v lokalite Bory. Druhý variant má pripadať do úvahy len vtedy, pokiaľ by bolo možné nemocnicu rozšíriť. Po spoločnom rokovaní s investorom na Úrade vlády SR to v stredu vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).

„Štát neupúšťa od svoje myšlienky mať v Bratislave jednu veľkú univerzitnú národnú koncovú nemocnicu, kde bude poskytovať komplexnú zdravotnú starostlivosť,“ povedal Pellegrini. Od Penty si na rokovaní vypočuli ich plán o nemocnici na Boroch, ktorá by mohla mať 400 lôžok a poskytovať konkrétne typy zdravotnej starostlivosti. Takáto nemocnica však podľa premiéra nespĺňa parametre toho, čo potrebuje veľká moderná univerzitná nemocnica v Bratislave.

V súčasnosti sú teda podľa premiéra v hre viaceré možnosti. „Intenzívne pokračujeme v príprave novej nemocnice na Rászochách. Alebo, ak projekt Bory má k dispozícii priľahlé pozemky a projekt by bolo možné rozšíriť tak, aby vyhovoval potrebám univerzitnej nemocnici, štát by sa mohol pokúsiť presvedčiť súkromného investora, aby upustil od svojej súkromnej investície a ponúkol projekt štátu. Ale len za podmienok, ak bude možné tento projekt ešte rozšíriť pre potreby štátu,“ konkretizoval Pellegrini.

Dodal, že ak by investor dostal od štátu oficiálnu ponuku a definitívne by ju odmietol, štát postaví novú modernú komplexnú nemocnicu na Rázsochách. „Ukazuje sa, že tretí variant nejakého dopĺňania sa nemôže fungovať. Nie sme zástancami drobenia, chceme mať jednu veľkú nemocnicu,“ podotkol Pellegrini.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) bude budúci týždeň pokračovať v rokovaniach s odborníkmi o variantoch. „Pre nás 400-posteľová nemocnica, ktorú má naplánovanú Penta na Boroch, nerieši problematiku ústavnej zdravotnej starostlivosti univerzitného typu,“ uviedla Kalavská s tým, že štát chce komplexnú nemocnicu. „Aby v jednej nemocnici dokázali finálne pacientovi pomôcť,“ poznamenala.

Pellegrini doplnil, že štát nemôže dovoliť, aby najšpičkovejšie zdravotníctvo bolo v rukách súkromnej firmy. „Tam nikdy nevieme, komu investor nemocnicu nakoniec predá. Musíme mať vlastnú nemocnicu, to je strategický záujem štátu,“ vyhlásil Pellegrini.

S Pentou ešte chce oficiálne rokovať, ale nie mesiace. Otázku nemocnice podľa Pellegriniho treba doriešiť v priebehu mája. Premiér pripúšťa, že pokiaľ sa budú stavať Rázsochy, nová štátna univerzitná nemocnica by za tou súkromnou na Boroch mohla meškať asi dva roky. Postavená by tak mohla byť okolo roku 2024.

Eduard Maták, partner v Penta Investments, po rokovaní s premiérom uviedol, že sa so štátom zásadne rozchádzajú v názore na to, ako by sa mal uberať vývoj nemocničnej zdravotnej starostlivosti v Bratislave. „My si myslíme, že systém komplementárneho fungovania súkromnej a štátnej nemocnice je možný, zatiaľ čo väčšina zúčastnených si myslí, že takúto nemocničnú starostlivosť môže poskytovať iba štát,“ povedal. Zároveň odmietol predaj nemocnice štátu. „Nevidíme dôvod rokovať o predaji jednej izolovanej nemocnice,“ doplnil.

Zástupcovia lekárov, ktorí sa na rokovaní zúčastnili, sú za postavenie Rázsoch. Zhodujú sa na tom, že štát potrebuje komplexnú univerzitnú nemocnicu s aspoň 1000 lôžkami, čo projekt na Boroch nespĺňa. „Ja si neviem predstaviť komplexnú univerzitnú nemocnicu pod 1000 lôžok. My by sme boli za to, aby štát konečne postavil modernú komplexnú univerzitnú nemocnicu, ktorú vyžaduje celé Slovensko,“ uviedol dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Juraj Šteňo.

Súhlasí aj šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský. Prezident Slovenskej lekárskej komory (SLK) Marian Kollár doplnil, že slovenskí lekári čakajú, čo bude v Rázsochách. „Kedy sa postaví koncová univerzitná nemocnica. Lekári sú ochotní počkať, ale nebudú čakať donekonečna,“ doplnil.