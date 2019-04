Žena sa po 27 rokoch prebudila z kómy

Žena zo Spojených arabských emirátov (SAE) sa po 27 rokoch prebudila z kómy, do ktorej upadla po autonehode. V stredu o tom informovali svetové médiá.

Muníra Abdullaová sedela v roku 1991 na zadnom sedadle auta spolu so svojím štvorročným synom a smerovali domov v meste al-Ajn v SAE, keď sa ich vozidlo zrazilo so školským autobusom, uviedol singapurský spravodajský portál The Strait Times.

Vtedy 32-ročná Abdullaová objala syna, aby ho ochránila, ale pri náraze utrpela vážne poranenie mozgu, v dôsledku ktorého upadla do kómy. Syn vyviazol len s modrinou.

Lekári boli presvedčení, že sa pacientka už nikdy nepreberie. Avšak vlani, 27 rokov po upadnutí do kómy, Abdullaová v nemocnici v Nemecku znova nadobudla vedomie.

Jej syn Umar Webajr (32) povedal pre denník The National, vychádzajúci v SAE: „Nikdy som to s mamou nevzdal, lebo vždy som cítil, že jedného dňa sa zobudí.“

