Himalájske soľné lampy: Podvod na zákazníka, alebo účinná zdravotná pomôcka?

Himalájske soľné lampy pozostávajú s kusu ružovkastej kryštalickej soli na drevenom podstavci, ktorý je znútra osvetlený malou žiarovkou. Niektorí si ich kupujú, lebo vedia príjemne rozžiariť interiér tlmeným svetlom, iní zas počuli, že soľné lampy disponujú liečivými schopnosťami.

Zatiaľ žiadna väčšia štúdia nepotvrdila ani nevyvrátila účinok soľných lámp na zdravie či vzduch v domácnosti. Väčšina predajcov o nich tvrdí, že vedia zmierniť príznaky depresie a stresu a zbaviť vzduch nečistôt.

Väčšina poskytovateľov soľných lámp sa opiera o tvrdenie, že tento bytový doplnok vylučuje negatívne ióny pozitívne ovplyvňujúce náladu. O dobrom účinku iónov na psychiku svedčí aj veľký počet výskumov, ktoré sa touto témou zaoberali posledných 100 rokov.

Negatívne ióny

Čo sú vlastne negatívne ióny? Ión je atóm alebo molekula s pridaným alebo odobraným elektrónom, vďaka čomu má pozitívny alebo negatívny náboj. Ióny nájdeme v hojnom počte na miestach, kde dochádza k veľkým výdavkom energie, napríklad pri vodopádoch, na pláži pri bujných morských vlnách alebo počas búrky s bleskami.

Niektoré ióny vznikajú v dôsledku pôsobenia prírodnej rádioaktivity Zeme a kozmického žiarenia, ktoré na našu planétu neustále dopadá z vesmíru. U nás doma je situácia trochu iná. Negatívne a pozitívne nabité ióny sa navzájom priťahujú, a tak sa v prostredí domácnosti väčšinou zlúčia do neutrálnej molekuly.

Otázka znie: dokáže soľná lampa vyrobiť dosť energie na ionizáciu molekúl chloridu v pohodlí vášho domova? Bohužiaľ, odpoveď vás nepoteší. Na ionizáciu soľných kryštálov by sa lampa musela zohriať na teplotu najmenej 816 stupňov Celzia.

Vedeli ste, že hoci soľná lampa nepredstavuje riziko pre človeka, mohla by potenciálne ohroziť zdravie mačiek? V prípade, že mačka alebo iné menšie domáce zviera oblizne lampu, riskuje tým toxický šok. Je preto najlepšie skladovať lampu mimo dosahu domácich miláčikov.

Na svete existujú minerály, ktoré by dokázali vyprodukovať niekoľko iónov pri čiastočnom zohriatí malou žiarovkou – jedným z nich je aj turmalín. Ak by ste si chceli kúpiť turmalínovú lampu, museli by ste počítať s astronomickými výdavkami, takže ani tento spôsob sa nejaví ako efektívny.

A čo čistenie vzduchu v domácnosti? Oplatí sa kúpiť soľnú lampu aspoň kvôli tomu? Bohužiaľ, aj v tomto prípade vás sklameme. Lampa by mala fungovať na princípe priťahovania vodných kvapôčok v ovzduší, čím zo vzduchu odstráni znečistenie. Je to síce pekný nápad, ale hrudka soli sa pôsobením žiarovky nikdy nezohreje tak, aby to bolo uskutočniteľné.

Jediný dôvod, prečo si kúpiť himalájsku soľnú lampu, je teda ten estetický. Ak vás ani tento článok neodradil, určite si ju zaobstarajte.