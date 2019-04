Lubyová ráta s tým, že angličtina zostane naďalej dominantným cudzím jazykom

Rezort školstva ráta s tým, že angličtina zostane naďalej dominantným cudzím jazykom na školách aj po zmene, ktorú chce rezort školstva od 1. septembra zaviesť. Uviedla to ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) vo videu na sociálnej sieti.

Ministerstvo školstva počíta podľa Lubyovej s tým, že angličtinu si aj napriek navrhovanej liberalizácii cudzích jazykov bude vyberať väčšina žiakov. „Pokiaľ sa bude dieťa na základnej škole učiť dva cudzie jazyky a prvý z nich by nebol angličtina, tak sa pre neho stane na druhom mieste povinná,“ priblížila šéfka rezort školstva.

Podľa Lubyovej ide o opatrenie, ktoré sa bude zavádzať na dobrovoľnej báze. „To znamená, že ten cudzí jazyk bude vyučovaný na základnej škole, pokiaľ bude záujem zo strany rodičov a žiakov. A takisto, pokiaľ škola bude mať kapacitu a kvalifikačné predpoklady na to, aby ho na patričnej úrovni vyučovala. To znamená, že v žiadnom prípade nepôjde o povinnosť a nebude to viesť k žiadnym dodatočným stresom pre školy,“ vysvetlila Lubyová.

Lubyová tvrdí, že mnohí pedagógovia, ktorí túto kvalifikáciu v minulosti stratili, pretože sa zrušilo vyučovanie iných jazykov, sa k nej môžu vrátiť. „A mnohí ďalší pedagógovia si v rámci nového vzdelávacieho systému môžu rozšíriť jazykovú kvalifikáciu a získať tak dokonca maximálny príplatok na vzdelávanie vo výške 12 percent k platu,“ povedala šéfka rezortu školstva.

Podľa Lubyovej sa za uplynulé roky 'dramaticky' znížil rozsah vyučovania iných cudzích jazykov. Zároveň tvrdí, že sa zhoršili aj výsledky maturantov z jazykov iných ako anglického, a to najmä z nemčiny. „Preto si myslíme, že mnohí rodičia, ktorí chcú, aby sa im deti uplatnili na trhu práce alebo vo firmách a spoločnostiach, kde sa vyžadujú aj iné jazyky ako anglický, mali možnosť, aby sa deti začali tento jazyk učiť už na základnej škole. A tým pádom ho ovládali na oveľa vyššej úrovni, ako keď sa ho začínajú učiť v neskoršom veku,“ uzavrela.