Video: Veľkonočný zajac zachránil ženu pred bitkou a uzemnil výtržníka

Veľkonočný zajačik z amerického mesta Orlando (Florida) sa tohto roku stal poslom spravodlivosti. Pred nočným klubom v Orlande sa strhla bitka medzi ženou a mužom, pričom bolo jasné, že muž má v tejto situácii jasne navrch.

Na mieste incidentu sa nečakane zjavila osoba prezlečená za veľkonočného zajaca, ktorá dvoch zápasníkov odtrhla od seba a útokom spacifikovala muža. Na miesto neskôr dorazili policajti, ktorí tento skupinový spor definitívne ukončili a zatkli pôvodcu bitky so ženou. Hrdina v kostýme bieleho zajaca sa pre tamojších návštevníkov klubu stal uznávaným záchrancom.

Best Easter bunny Orlando street fight I've ever seen & I've seen some weird stuff on here from Orlando pic.twitter.com/z7N4gzE1RU