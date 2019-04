Červené mäso a rakovina: Takéto množstvo zvyšuje riziko zhubného ochorenia

Konzumácia červeného mäsa sa viacerým spája s rakovinou hrubého čreva, pakreasu a v neposlednom rade aj s rakovinou prostaty. Hoci sa donedávna tvrdilo, že mierna konzumácia šunky, slaniny a iných druhov červeného mäsa nijako neublíži, najnovší výskum túto domnienku popiera.

Odporúčania zdravotníkov bežne zahŕňajú konzumáciu 70 gramov červeného mäsa denne, no čoskoro sa to pravdepodobne zmení. Ako totiž ukázal výskum publikovaný v International Journal of Epidemiology, aj takéto množstvo mäsa zvyšuje riziko rakoviny o pätinu viac ako oveľa menšie dávky mäsa.

Ak si za deň doprajete napríklad 3 plátky slaniny namiesto jedného, zvýšite tým svoje riziko rakoviny hrubého čreva až o 20%. Výskum celkovo preukázal, že ľudia, ktorí denne zjedia priemerne 76 gramov červeného a spracovaného mäsa, sa ocitajú v o 20% vyššom riziku vzniku rakoviny v porovnaní s tými, ktorí denne zjedia okolo 21 gramov tohto mäsa.

„Naše výsledky výrazne podčiarkujú, že ľudia, ktorí jedia červené a spracované mäso 4 a viackrát týždenne, majú oveľa vyššie riziko vzniku rakoviny ako tí, ktorí jedia červené a spracované mäso menej ako dvakrát týždenne,“ hovorí profesor Tim Key z Britského centra na výskum rakoviny (Cancer Research UK).

Štúdia sa zamerala na údaje o 475.581 ľuďoch vo veku od 40 do 69 rokov, z ktorých 2.609 v priebehu 5,7 rokov ochorelo na rakovinu hrubého čreva.

U tých, ktorí denne zjedli priemerne 54 gramov červeného mäsa (1 hrubý plátok teľaciny alebo jedna porcia teľacieho rebra), riziko rakoviny stúplo o 15% v porovnaní s tými, ktorí denne zjedli 8 gramov červeného mäsa.

U tých, ktorí denne zjedli asi 29 gramov spracovaného mäsa (1 plátok slaniny alebo 1 plátok šunky) stúplo riziko rakoviny o 19% v porovnaní s tými, ktorí denne zjedli okolo 5 gramov spracovaného mäsa.

Riziko rakoviny hrubého čreva sa u všetkých znížilo o 14%, ak počas dňa skonzumovali dostatok vlákniny napríklad z celozrnného pečiva alebo cereálií.

Podľa profesora Tima Keya, ktorý sa podieľal na vypracovaní štúdie, môžeme povedať, že máme k dispozícii pádny dôkaz o spojitosti červeného a spracovaného mäsa a rakoviny hrubého čreva.

Oplatí sa celkom skoncovať s červeným mäsom?

Keďže sa červené mäso javí ako úhlavný nepriateľ zdravých čriev, možno vám napadne, že bude lepšie ho celkom vysadiť. Britská doktorka Julie Sharpová si ale myslí, že drastické vysadenie červeného mäsa z jedálnička nie je nutné. Podľa nej celkom stačí, ak zredukujete svoj príjem červeného mäsa.