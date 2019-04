Lada na Slovensku zrejme skončí! Toto je hlavný dôvod

Viaceré internetové médiá zverejnili správu týkajúcu sa odchodu automobilky Lada z európskeho trhu. Tieto zdroje uvádzajú, že za rozhodnutím vedenia automobilky stoja nové emisné štandardy, ktoré počítajú so znížením flotilových emisií CO2 na úroveň 95 g/km, čo môže niektorým automobilkám spôsobiť nemalé problémy. Za nedodržiavanie noriem pritom výrobcom hrozia nemalé pokuty, ktoré sa môžu vyšplhať až na niekoľko miliárd eur.

Pre zníženie týchto emisných hodnôt uvádzajú mnohé koncerny do ponuky automobiliek elektrické či hybridné modely. Ich cieľom nie je vytvoriť zisk či zvyšovať predajné štatistky, väčšinou slúžia len na zníženie výslednej priemernej hodnoty CO2 v tabuľke predkladanej Európskej únii. Problémom je, že Lada zatiaľ takéto auto v ponuke nemá, záchrana by teoreticky mohla prísť zo strany partnerskej automobilky Renault-Nissan, ktorá disponuje viacerými elektrickými modelmi ako Zoe či Leaf. Akékoľvek obohatenie portfólia si však vyžaduje čas, ktorého už do aktivácie nových noriem nezostáva veľa.

"S ohľadom na stále prísnejšie environmentálne štandardy v európskych krajinách sme sa rozhodli, že budeme musieť prispôsobiť naše exportné aktivity. Na nejaký čas preto budeme musieť tieto trhy opustiť. Avšak časom chceme pripraviť novú globálnu stratégiu a vrátiť sa do týchto krajín v spolupráci s aliančným partnermi, "uviedol pre web Autoforum.cz tlačový hovorca s tým, že Lada sa v prvej fáze stiahne predovšetkým z Nemecka, Rakúska, Maďarska, Bulharska a Litvy.

Slovenské zastúpenie momentálne nič nepotvrdilo ani nevyvrátilo, viac by sme sa mohli dozvedieť po tlačovej konferencii, ktorá sa uskutoční koncom apríla.