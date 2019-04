Cadillac predstavil luxusný sedan za cenu Škody Superb! V čom je háčik?

Cadillac predstavil dlho očakávaného nástupcu za modely ATS a CTS. Nový model, ktorý oficiálne debutoval pred pár dňami na autosalóne v New Yorku ponesie vlastné označenie CT5. Automobilka novinku prezentuje ako luxusné vozidlo za cenu manažérskej strednej triedy. Vyjadrenia značky však budeme musieť ešte nejakú chvíľku brať s rezervou a to, či zástupcovia na autosalóne len príliš nehyperbolizovali skutočnosť, sa dozvieme až po zverejnení oficiálneho cenníka. Predpokladáme však, že cenovka modelu CT5 sa bude pohybovať presne medzi hornou hranicou tradičnej strednej triedy a prémiovými vozidlami na úrovni Audi A4 či Mercedesu-BenzTredy C. Veľký presah medzi Cadillacom a autami ako Škoda Superb či Opel Insignia je tak málo pravdepodobný.

Ak by sme mali vychádzať len z rozmerov Cadillacu CT5, tak s dĺžkou 4 924 mm, šírkou 1 883 mm a rázvorom 2 947 mm by nový sedan mohol bez väčších problémov konkurovať aj väčším autám ako BMW radu 5 či Audi A6. Zaujímavé je tiež ústrojenstvo pod kapotou v podobe twin-turbo 3.0 V6 s maximálnym výkonom až 420 koní, slabší dvojlitrový štvorvalec poskytne necelých 300 koní. Tieto parametre prenesie na cestu cez zadné alebo všetky kolesá nová desaťstupňová automatická prevodovka. Nebudú chýbať ani luxusné interiérové prvky či vysoká úroveň bezpečnostných alebo asistenčných systémov.