Oblievačka či šibačka sa môže skončiť aj zlomeninou, varujú záchranári

"Je potrebné mať na pamäti, že netreba druhým ľuďom robiť to, čo nechceme, aby oni robili nám. Myslieť na to by mali aj šibači a oblievači," upozorňujú zdravotnícki záchranári.

„Ak dôjde k odrenine, dôležité je ranu očistiť, vydezinfikovať a dať na ňu obväz či náplasť. Vyvrtnutý členok treba schladiť, obviazať elastickým obväzom a vyložiť na vyvýšené miesto. Na schladenie môžete použiť napríklad mokrý uterák,“ uviedol hlavný inštruktor záchranárov Miroslav Nagy.

Výron s krvavou podliatinou treba natrieť protizápalovou masťou. „Ak sa stav nezlepšuje ani po niekoľkých dňoch alebo v mieste pociťujete pichanie, návštevu lekára neodkladajte. Pri zlomeninách postihnuté miesto znehybnite, zabezpečte protišokové opatrenia a následne transport do nemocnice,“ vysvetlil.

Neraz sa podľa odborníka stane aj to, že parfum zasiahne oči, prípadne ucho so zvukovodom. V najhorších prípadoch môže dôjsť i k ich poškodeniu. Zasiahnuté miesto treba čo najskôr vypláchnuť prúdom vlažnej vody, oči si určite neodporúča šúchať holou rukou. Nie je vhodné podávať ani kvapky. Ak pálenie či štípanie neprestáva, Nagy odporúča vyhľadať odborníka.

Záchranári majú počas najväčšieho kresťanského sviatku podľa Nagya plné ruky práce. V minulom roku najčastejšie zasahovali počas Veľkonočného pondelka, a to v čase od 20.00 h do 21.00 h. Privolávaní boli k rôznym zraneniam, ale aj ťažkostiam spojeným s nadmernou konzumáciou jedla a alkoholu.