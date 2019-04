Érsek: Na spojenie Bratislavy s Košicami sa nevybralo najšťastnejšie riešenie

Ak by bola zvolená južná trasa, výstavba by šla rýchlejšie. Uviedol to minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) s tým, že na súčasnej trase diaľnice sú zložité podmienky.

„V tom čase, keď vyberali trasovanie spojenia Košice – Bratislava, nebolo to najšťastnejšie riešenie, pretože ideme 'horami, dolami',“ skonštatoval Érsek, podľa ktorého bolo v tejto súvislosti dávno známe, aké sú geologické podmienky.

„Aj napriek tomu sa tak rozhodlo a teraz rozhodnutie musíme akceptovať a dokončiť tú diaľnicu,“ dodal. Výstavba by podľa neho napredovala rýchlejšie, ak by sa rozhodlo pre južnú trasu.

Problémom pri rýchlosti výstavby podľa ministra môže byť aj to, že v prípade verejného obstarávania sa hľadelo najviac na najnižšiu cenu. „Čo je najlacnejšie, nie je vždy najlepšie,“ podotkol Érsek.

Treba podľa neho aj v tomto smere nájsť správnu mieru. „Ja som sa snažil dostavať tie cesty, ktoré som ja začal robiť, tie, chvalabohu, nemeškajú, ale ešte sa dokončujú. Tento rok neviem, ako to dopadne, ale dúfam, že to bude v poriadku,“ uzavrel minister.