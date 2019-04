Pri dopravnej nehode pri Zlatých Klasoch zomrel 40-ročný muž

Okolo 22. hodiny na ceste II/503 v smere od obce Zlaté Klasy na Hrubý Šúr auto Audi Q7 pri prechádzaní ľavotočivou zákrutou z doposiaľ presne nezistených príčin vyšlo mimo cesty do priekopy, kde narazilo do brehu. Následne ho odhodilo do stromu a po pretočení zostalo stáť na ľavom boku.

„Muž z Hurbanovej Vsi v okrese Senec vo veku 40 rokov utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. V aute sa nachádzala aj 25-ročná žena z okresu Dunajská Streda, ktorá utrpela ťažké zranenia,“ informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Dodala, že vec na mieste prevzal vyšetrovateľ a bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženia na zdraví. Príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje.