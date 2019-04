Video: Netradičná rozcvička v metre: Pasažier si zacvičil celkom nahý

Ráno je pre každého dôležité ušetriť každú jednu sekundu, ktorá by prispela k dlhšiemu spánku, a tak si ženy často nestíhajú naniesť make-up a muži chodia do práce so strniskom. Keď chceme ráno silou-mocou cvičiť, ale spánok povie nie, treba hľadať núdzové riešenie.

Tento chlapík z anglického mesta Acton si asi dal poriadne načas. Do metra totiž prišiel celkom nahý, a akoby to nestačilo, začal pred všetkými predvádzať rannú rozcvičku pomocou ruksaku. Keď súprava zastala na najbližšej stanici, pokojne vystúpil, akoby sa nič nestalo. Niektorí za ním znechutene pozerali, ďalší zas nevedeli zabrániť smiechu.

Rozcvička "naprírodno"