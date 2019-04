Kollár: Progresívni 'správniaci' na nás kydajú, my na nich nebudeme

Hoci sa hnutie Sme rodina od samého začiatku definuje ako protiimigračná strana, oznámenie o jej vstupe do Európy národov a slobody predsedu talianskej radikálne pravicovej strany Liga Mattea Salviniho vyvolalo na Slovensku extrémne negatívne reakcie liberálnych novinárov a politikov. V diskusii na Tablet.TV to konštatoval líder Sme rodina Boris Kollár.

„Viete čo nastalo, keď som to oznámil? Obrovská smršť 'hejtov', vykypela absolútna žlč, zloba a nenávisť. Táto nenávisť sa vyvalila preto, že som si dovolil mať iný názor ako liberáli. My s nimi tiež veľakrát nesúhlasíme, ale vtedy používame argumenty,“ tvrdí Kollár.

Protiimigračné európske strany vytvárajú v Európe novú frakciu národov, ktorá má vzniknúť pod heslom Návrat k zdravému rozumu. Líder Progresívneho Slovenska Michal Truban v Tablet.TV 17. apríla na margo tejto skutočnosti poznamenal, že zdravý rozum je dôležitý aj pre jeho hnutie, predstavujú si ho však inak ako strany z Európy národov.

„V jednej krajine sľubujem niečo iné ako v druhej. V Taliansku Matteo Salvini sľubuje migračné kvóty a na Slovensku Boris Kollár bojuje proti migrantom. Pritom Salvini ich chce v podstate rozdeliť po celej Európe,“ uviedol Truban príklad politiky, ktorú považuje za populistickú.

„To sú tí ľudia, ktorí sa pasujú za progresívnych, slušných, za tých 'správniakov',“ reagoval Kollár. „Mne by ani nenapadlo kydať na pána Trubana, ale oni sú progresívni, oni to robia,“ dodal predseda Sme rodina. „Matteo Salvini sľúbil Talianom, že im pomôže s veľkým problémom migrácie. Rovnako by som sa na jeho mieste správal aj ja. Tlačil na Európsku úniu a Frontex, aby chránili hranice, a tí nič nerobili. Namiesto toho ešte migrantov privážali, robili im taxikárov,“ tvrdí Kollár.

Salvini sa podľa neho snažil tlačiť na európske kvóty preto, aby z Talianska dostal preč migrantov, ktorí sa im tam hromadili. Robil však aj iné opatrenia. „Uzavrel prístavy, za 12 mesiacov zlikvidoval trasy a o 90 percent znížil imigráciu do Talianska. A dnes už netlačí na kvóty, lebo to už vyriešil,“ tvrdí Kollár.

Ako súčasť novej frakcie by chcelo hnutie Sme rodina v Európskom parlamente presadzovať skôr konzervatívne témy. „Hlavné témy tejto frakcie, ktoré chceme presadzovať aj my, sú ochrana hraníc, najmä schengenských, ale aj celej Európskej únie. Prísna a tvrdá ochrana. Potom je to ochrana našich tradícií. Naša európska civilizácia je postavená na anticko-hebrejsko-kresťanských koreňoch. A civilizácia, ktorá z tohto vyrástla, je zatiaľ najlepší spôsob žitia, aký ľudstvo kedy zažilo,“ tvrdí Kollár. „A potom je dôležitý sociálny rozmer. Jedno percento ľudí má dnes väčší majetok ako zvyšných 99 percent,“ dodáva.

Hoci väčšina analytikov, ako aj aktuálnych europoslancov považuje novú frakciu skôr za hrozbu ako za šancu pre europarlament, Kollár jej verí. „Rozprávajú o tom preto, lebo sa boja, že sa naruší tá ich hegemónia slniečkarstva, 'vítačstva' a nezdravého rozumu. A preto kydajú a chrlia síru,“ zdôraznil.

Na rozdiel od hnutia OĽaNO, ktorého eurokandidátku vedie priamo líder hnutia Igor Matovič, Sme rodina sa rozhodlo ísť inou cestou a na špičku kandidátky nominuje poslanca Petra Pčolinského. „To, čo robí Igor Matovič, nechám na neho a jeho voličov. Či sú s tým spokojní, že kandiduje a potom nejde. My to nerobíme týmto systémom,“ pripomenul Kollár, že Matovič síce kandiduje, nemá však v úmysle ponechať si v prípade úspechu mandát europoslanca.

„Samozrejme, že by som vedel potiahnuť kandidátku, lebo som známejší ako Peter Pčolinský. Ale ja chcem meniť veci na Slovensku. Sľúbil som ľuďom, že im pomôžem tu, a nie v Európskej únii. Ak by som chcel odísť do Európskeho parlamentu, vlastne by som ich zradil,“ tvrdí Kollár.

Pčolinskému, ktorý sa pred nástupom do Národnej rady SR dlhé roky venoval bezpečnostným témam, však dôveruje. „Možno ho bežní ľudia až tak nepoznajú, ale je to šikovný politik a rétor. Má politiku 'navnímanú', nielen slovenskú, ale aj európsku. Som presvedčený, že nás bude solídne zastupovať. Ochrana hraníc EÚ je bezpečnostná otázka, ochrana pred imigráciou je tiež bezpečnostná otázka... Púšťanie sem hôrd ľudí, ktorí sem absolútne civilizačne nepatria, to sú bezpečnostné otázky,“ pripomenul Kollár.

Na štvrtom mieste kandidátnej listiny Sme rodina figuruje bývalý kozmonaut Ivan Bella. Dôvodom kandidatúry nie je let do vesmíru, ale skúsenosti z armády. „Sympatia je medzi nami už dlhšie. Zúčastňoval sa na našich konferenciách, našli sme k sebe cestu a zistili sme, že máme podobné názory na zahraničnú politiku. Je to skúsený človek. Všetci ho vnímajú ako kozmonauta, áno, bol to prvý slovenský kozmonaut, ale cez to všetko je to vojak, ktorý má svoju hodnosť, ktorý zastupoval Slovensko v zahraničí. Má svoju odbornosť a za tých 20 rokov, odkedy sa vrátil z kozmu, urobil veľký kus práce. Práve v bezpečnostných otázkach by vedel hnutiu pomôcť,“ zhrnul Kollár.

Na margo tradične nízkej účasti na európskych voľbách Kollár poznamenal, že ľuďom sa zdá byť Brusel príliš ďaleko. „Frflú na neho len vtedy, keď prídu nezmyselné nariadenia a zákony, ktoré musíme implementovať, ako teraz napríklad o zbraniach a strelive,“ povedal.

„Je to choromyseľnosť z Európskej únie, ktorú teraz riadia títo progresívni liberáli a neomarxisti. Prichádzajú s tým, že poďme bojovať proti terorizmu tak, že Európanom, ktorí nič zlé neurobili, zoberieme legálne zbrane. Ale naši nepáchajú s týmito legálnymi zbraňami teroristické činy. Čo spravil náš slovenský poľovník alebo rakúsky, alebo maďarský? Európa je fantastický projekt, ale treba ho opraviť. A my sa na to veľmi tešíme,“ uzavrel Kollár.