Bývalého nacistického dozorcu obvinili zo spoluúčasti na 5230 vraždách

Ilustračné foto

Prokuratúra uviedla, že 92-ročný muž - identifikovaný ako Bruno D. - je obžalovaný z napomáhania „zákernému a krutému“ vyvražďovaniu prevažne židovských väzňov v koncentračnom tábore Stutthof, kde od augusta 1944 do apríla 1945 slúžil ako príslušník oddielov SS na strážnej veži.

Prokuratúra v tejto súvislosti ďalej zdôraznila, že muž, ktorý mal v tom čase 17-18 rokov, predstavoval „malé koliesko v mechanizme smrti“. Obžalovaný si podľa názoru prokuratúry totiž bol vedomý toho, že tisícky ľudí boli v tábore zastrelené, otrávené alebo vyhladované až na smrť.

„Ako by pomohlo, ak by som odišiel? Našli by si niekoho iného,“ povedal podľa Reuters na svoju obhajobu Bruno D. a dodal, že mu „bolo tých ľudí (väzňov) ľúto“, pričom skutočne vedel, že ide o „Židov, ktorí nič nespáchali“.

V oddieloch SS, polovojenskej zložke nacistickej strany NSDAP, slúžil podľa svojich slov preto, lebo pre slabé srdce sa hodil len na „posádkovú službu“.

Ako uvádza agentúra Reuters, nažive ostalo iba málo ľudí, ktorí sa podieľali na nacistickej genocíde, pričom väčšina z nich je už veľmi stará.

Podobné súdne konanie proti inému dozorcovi z tábora Stutthof, v ktorom bolo zabitých viac ako 60.000 ľudí, museli minulý rok zastaviť po tom, ako obžalovaného uznali zo zdravotných dôvodov za nespôsobilého postaviť sa pred súd.