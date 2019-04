AOPP: Mnohí pacienti nevedia, ako sa domáhať svojich práv

Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov (18. apríla) na to upozorňuje Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP), ktorá by chcela v tejto súvislosti vytvoriť sieť pacientskych poradní. Vyzýva tiež na vytvorenie samostatného inštitútu pacientskeho ombudsmana.

„Každý mesiac sa na nás s prosbou o pomoc obráti okolo 40 ľudí. Pomáhame im hľadať riešenia v jednoduchších, ale aj zložitejších situáciách,“ priblížila prezidentka AOPP Mária Lévyová. V minulom roku sa podľa nej na bezplatnú pacientsku poradňu ľudia obracali najmä s prosbou o usmernenie pri podávaní sťažnosti. Pacientov tiež trápilo zanedbanie zdravotnej starostlivosti, nespokojnosť s podanou liečbou a finančnou záťažou počas nej, prípadne neoprávnený výber poplatkov u lekára či neetické správanie zdravotníckeho personálu.

Podľa Lévyovej sa tiež pacienti obávajú zníženia dostupnosti liekov. „Znepokojujú nás ohlasované plány na znižovanie rozpočtu na lieky. A to najmä v situácii, keď sa aj v Európe opakovane objavujú výpadky v zásobovaní liekmi,“ uviedla. Oceňuje však, že zástupcov pacientov ministerstvo prizýva do diskusií o riešení problémov. „Uvítali by sme, ak by sme sa do budúcna stali stálymi členmi kategorizačných komisií so zastúpením pacientov podľa príslušných diagnóz,“ načrtla.