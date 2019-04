Truban: Chceme Európu bez "ale" a zdravý rozum bez Borisa Kollára

„Rozhodli sme sa priamo povedať, že chceme byť v Európe a nehovoríme k tomu žiadne ‚ale'. Uvedomujeme si problémy, ktoré Európa má. Ale nechceme ju v tejto neistej dobe prenechať populistom. Nechceme poslancov, ktorí budú ticho sedieť v zadných laviciach, ale ani takých, ktorí vykrikujú v tých predných, ale je to nanič, lebo neprinášajú žiadne reálne riešenia,“ uviedol v diskusii na Tablet TV podpredseda Progresívneho Slovenska Michal Truban.

Podobne ako hnutie Sme rodina aj PS v kampani zdôrazňuje prístup založený na zdravom rozume, konkrétna predstava o ňom je však iná. „My tiež hovoríme, že so zdravým rozumom, akurát u nás to neznamená populizmus, neznamená to nasľubovať ľuďom niečo, čo nemôžem splniť,“ povedal Truban.

Príkladom podľa neho môže byť deklarovaná blízkosť strany Sme rodina k radikálne pravicovej Lige podpredsedu talianskej vlády a ministra vnútra Mattea Salviniho. „V jednej krajine sľubujem niečo iné ako v druhej. V Taliansku Matteo Salvini sľubuje migračné kvóty a na Slovensku Boris Kollár bojuje proti migrantom. Pritom Salvini ich chce v podstate rozdeliť po celej Európe,“ povedal Truban. „Tu vidím neautentickosť a populizmus. Hrajú sa na niečo iné, ako reálne robia. My sa snažíme prichádzať s odbornými návrhmi, ktoré sú dlhodobo predebatované. Možno ťažšie sa predávajú, lebo nie sú také populárne,“ dodal.

V prípade úspechu sa chce PS v Európskom parlamente orientovať na ekologické témy, bezpečnosť a digitalizáciu. „Prvým bodom v našom programe je digitálna ekonomika, je schopná doniesť do spoločného európskeho trhu 453 miliárd nového rastu. A to dokáže Európu posunúť na ďalšiu úroveň,“ tvrdí Truban.

Ani Progresívne Slovensko však podľa Trubana nepresadzuje federalizáciu Európskej únie. „Niektoré veci, aby fungovali, musia byť oveľa prepojenejšie. Napríklad spoločná európska armáda a bezpečnostné veci. Niekde by si štáty mali ponechať svoju suverenitu, napríklad v daňovej oblasti,“ poznamenal.

Do eurokampane ide PS v koalícii so stranou SPOLU – občianska demokracia Miroslava Beblavého, lídrami kandidátky sú za PS Michal Šimečka a za SPOLU Vladimír Bilčík. „Silnú máme celú kandidátku. Na marketingových nástrojoch máme až štyroch kandidátov. Ale každý z tých 14 ľudí ide do europarlamentu s vlastnou agendou, niečo dosiahnuť. Od Dominika Hatiara, čo je 25-ročný, veľmi aktívny mladý chalan, až po Miša Šimečku a generála Macka,“ tvrdí Truban.

„Spájali sme sa nie iba z dôvodu eurovolieb, ale z dôvodu, že sme chceli ukázať nový druh konštruktívnej politiky. Keď sú si nejaké strany podobné a chcú dosiahnuť rovnaký cieľ, chceli sme ukázať, že vieme spolupracovať a spájať,“ tvrdí Truban.

Tradične nízka volebná účasť v eurovoľbách podľa neho dáva šancu stranám, ktoré dokážu motivovať svojich voličov na účasť. „Ideme v podstate z kampane do kampane. Obidve naše strany sú široké, s regionálnymi štruktúrami. Do politiky sa u nás zapájajú noví ľudia. Aj Zuzane Čaputovej pomohli, aby sa stala prezidentkou. Robíme na tom, aby podobná mobilizácia bola aj v týchto európskych voľbách. Pri tej malej účasti, ak niekto dokáže mobilizovať 10.000, 20.000 či 30.000 ľudí, už to robí veľké skoky v percentách,“ povedal.

V prípade, že eurovoľby dopadnú dobre a spolupráca so stranou Miroslava Beblavého sa osvedčí, PS v nej chce pokračovať aj po eurovoľbách.

„Na jeseň sa pravdepodobne celá politická mapa prekreslí. Možno vzniknú nové strany, možno strana pána Harabina alebo aj ďalšie. Uvidíme, aká bude situácia,“ poznamenal Truban. „A potom bude ďalšie kolo rokovaní o tom, či ideme robiť niečo pred parlamentnými voľbami, široký pakt s opozičnými stranami alebo len trojkoalíciu, alebo sa povie, že poďme až po voľbách zostavovať vládu. Bude záležať na tom, aké silné budú tie strany. Nám je zatiaľ najbližšia SPOLU, potom zrejme budúca strana Andreja Kisku a až potom tie ďalšie strany,“ odhadol.

Úspech bývalej podpredsedníčky Progresívneho Slovenska Zuzany Čaputovej v boji o kreslo prezidenta paradoxne pripravil PS o najznámejšiu tvár strany. Aj keď okrem samotnej kandidátky majú najväčší podiel na jej úspechu ľudia z PS a rozhodnutie Roberta Mistríka ustúpiť jej z cesty, k zásluhám na jej víťazstve sa po voľbách prihlásila pomerne veľká časť opozície.

„My to hodnotíme optimisticky. Tiež sa pri tom usmievame a sme radi, že celé Slovensko vyhralo. A sme radi, že ste si všimli zásluhu PS. Bez PS by sme nemali takúto kandidátku. Počas desiatich rokov dostávala rôzne ponuky na vstup do politiky, ale až ľudia v okolí PS ju motivovali, aby do politiky vstúpila a aby sa zúčastnila na súboji o prezidentské kreslo,“ reagoval Truban s tým, že strana sa v prospech Zuzany Čaputovej vzdala aj časti peňazí, ktoré mohla využiť na iné kampane.

„A čo sa týka toho, že odchádza naša najznámejšia tvár, to je pravda dnes. Ale pred ôsmimi mesiacmi to ešte pravda nebola, Zuzana Čaputová mala poznateľnosť okolo desiatich percent. Keď mala v prieskumoch podporu okolo štyroch percent, viacerí ľudia, ktorí sa dnes radujú, že sme vyhrali, v súkromných rozhovoroch alebo aj verejne hovorili, že Zuzana Čaputová nemá šancu,“ spomína Truban. „Progresívne Slovensko sme nezakladali preto, aby sme boli strana jedného človeka a jednej tváre. Nebojím sa o budúcnosť PS, aj keď veľmi silná a výrazná osobnosť odchádza do prezidentského úradu,“ dodal.

Na sneme 8. mája bude podľa neho PS diskutovať aj o budúcnosti spolupráce so stranou SPOLU, bude sa voliť nové predsedníctvo, podpredsedovia a k zmene by malo prísť aj na poste predsedu. Doterajší líder Ivan Štefunko avizoval, že už kandidovať nebude. „Dôvodov povedal viacero, jeden z nich bol zdravotný. Ale druhý bol ten, že ho práca tváre strany nebavila a chce sa sústrediť skôr na programovú časť a prijímanie nových ľudí,“ vysvetľuje Truban, ktorý je zatiaľ jediným kandidátom na post nového predsedu PS. „Zatiaľ je PS pomerne jednotné. Som otvorený aj tomu, aby bol aj nejaký ďalší kandidát, ale zatiaľ to tak nevyzerá,“ povedal.

Truban neočakáva, že by sa PS po sneme zásadne menilo z hľadiska programu alebo ideového smerovania, má však osobný cieľ. „Čo chcem priniesť ja, je nová energia. Mladšia energia, podobná zmene politiky, akú priniesla Zuzana Čaputová,“ povedal Truban, ktorý by chcel k politike pristupovať konštruktívne. „Rozmýšľať nad tým, čo ľuďom dokážeme ponúknuť, a nie nad tým, kto má akú kauzu,“ uzavrel.