Danko: Je nespravodlivé obviňovať parlament zo zdržiavania, povinnosti si plní

"Prezident má právo vybrať si z kandidátov na sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR. Na druhej strane treba podotknúť, že parlament si svoje povinnosti plní a je nespravodlivé ho obviňovať zo zdržiavania. Zabezpečili sme dôstojné vypočúvania kandidátov v dvoch kolách, rovnako dôstojne pripravíme aj ďalšie kolo," skonštatoval Danko.

Pripomenul, že v minulosti „to bola práve prezidentská kancelária, ktorá pri výbere sudcov zaváhala“. Podľa jeho slov narušila aj systém výberu z dvojičiek pri voľbe z mien Mojmír Mamojka - Jana Laššáková.

Doplnil, že prezidentská kancelária môže vyberať sudcov zo všetkých kandidátov, ktorých jej poslanci parlamentu odporučia. „Takéto situácie boli aj v minulosti. Prezident mená mal, len z nich nikoho nevymenoval. Dnes oznámil tri mená z ôsmich uchádzačov. Každé meno, ktoré dostane prezidentská kancelária, je v hre až do úplného výberu ústavných sudcov,“ uzavrel Danko.

Prezident Andrej Kiska v stredu vymenoval troch ústavných sudcov, a to Ivana Fiačana, Ľuboša Szigetiho a Petra Molnára. Za predsedu ÚS menoval Fiačana, za podpredsedu Szigetiho. Vybral tak troch sudcov z ôsmich kandidátov zvolených parlamentom. Podľa slov prezidenta by mali byť noví sudcovia vzorom pre právnickú obec aj širokú verejnosť, a to nielen v odbornosti, ale aj morálke.

Prezident sa vyjadril, že dôveruje všetkým sudcom, ktorí v stredu zložili sľub. Skonštatoval však, že chcel vymenovať deviatich. Preto očakáva, že sa poslancom podarí v májovej voľbe zvoliť plný počet kandidátov. Podľa jeho slov ich chýba ešte desať.

Poslanci parlamentu zvolili v aprílovej voľbe ôsmich kandidátov na ústavných sudcov, prezident z nich mal vybrať štyroch. Aj po vymenovaní troch sudcov, nebude na Ústavnom súde plný počet sudcov (13). Doteraz boli na Ústavnom súde SR štyria sudcovia, deviatim sa skončilo funkčné obdobie v polovici februára.

Parlament mal zvoliť 18 kandidátov a ponúknuť ich prezidentovi. Na takom počte sa však nedokázal zhodnúť. Poslanci tak musia voliť znovu. Ďalšia voľba kandidátov na ústavných sudcov sa má uskutočniť na májovej schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 9. mája. Poslanci budú vyberať z 25 kandidátov.