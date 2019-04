Vydavateľ výlučne slovenskej literatúry K. K. Bagala oslavuje 55. narodeniny

Neodmysliteľnou súčasťou slovenskej literatúry je viac ako 20 rokov vydavateľ Koloman Kertész Bagala, vďaka ktorému sa na slovenskej literárnej scéne etablovali mnohí slovenskí autori. Dlhoročný vydavateľ výlučne pôvodnej slovenskej prózy a poézie bude mať vo štvrtok 18. apríla 55 rokov.

Prostredníctvom svojho vydavateľstva KK Bagala vydal doposiaľ viac ako 400 kníh výhradne slovenských autorov. Knihy z Bagalovho vydavateľstva boli ocenené viacerými literárnymi cenami ako napríklad Cenou Ivana Krasku alebo prestížnou cenou Anasoft Litera.

Nekompromisný vydavateľ Koloman Kertész Bagala, ktorý tvrdí, že jasne vníma rozdiel medzi knihou a literatúrou, stojí aj za známymi literárnymi súťažami Poviedka a Básne.

V roku 2007 v rozhovore pre denník SME vysvetlil ako vníma rozdiel medzi knihou a literatúrou: „Škoda, že slovenčina na to nemá iný zvrat. V češtine je viac rozlišované medzi nakladateľom a vydavateľom, takže pristúpim k tejto terminológii. Vydavateľ je človek, ktorý sa venuje literatúre a nakladateľ je ten, ktorý nakladá s literatúrou tak, aby na nej zarobil. Ak to budeme brať takto, deväťdesiatpäť percent našich vydavateľov sú nakladatelia a majú za cieľ iba finančný prospech. Literatúrou len hľadajú cesty k finančným benefitom. Mňa takýto svet ani neláka, ani nezaujíma.“

Tento nekomerčný postoj k vydávaniu literatúry si Koloman Kertész Bagala zachoval aj v nasledujúcom období, a aj preto sa často dostával a dostáva do problémov. Dodnes žije so svojou rodinou v prenajatom bratislavskom byte, pretože ako sám hovorí, nie je vhodný adept pre banky, ktoré poskytujú hypotéky.

Pod vydavateľskou značkou KK Bagala knižne debutovali dnes už známi autori a autorky ako napríklad Balla, Pavol Rankov, Tomáš Horváth, Marek Vadas, Márius Kopcsay, Peter Krištúfek, Daniela Kapitáňová, Jana Beňová, Václav Pankovčín, Monika Kompaníková a mnohí ďalší.

V edičných plánoch Bagalovho vydavateľstva sa však pravidelne objavujú aj klasici ako Milan Lasica, Július Satinský, Ivan Kadlečík, Mila Haugová, Ján Johanides, Ivan Štrpka, Dušan Mitana, Rudolf Sloboda, Milan Hamada alebo Kornel Földvári.

Koloman Kertész Bagala sa narodil 18. apríla 1964 v Leviciach. Maturoval na chemickej priemyslovke v Banskej Štiavnici. Po maturite až do „nežnej“ revolúcie v roku 1989 vystriedal viaceré zamestnania. Pracoval ako skladník či pomocný robotník. Začiatkom 90. rokov minulého storočia otvoril predajňu hudobných nosičov, ktorá po príchode nadnárodných spoločností skrachovala.

V roku 1991 založil Koloman Kertész Bagala Literárnu a kultúrnu agentúru L.C.A., ktorá sa venovala organizácii kultúrnych podujatí a propagácii domácej literatúry, ale tiež vydavateľským aktivitám. Medzníkom v Bagalovom pôsobení bolo vyhlásenie prvého ročníka anonymnej súťaže Poviedka 1996, do ktorej sa mohli prihlásiť etablovaní, ale takisto aj dovtedy neznámi autori. Mnohí práve vďaka úspechu v tejto súťaži vstúpili do literárneho sveta.

V roku 2007 K. K. Bagala ukončil činnosť agentúry z finančných, zdravotných a personálnych dôvodov. V súčasnosti tieto aktivity vykonáva pod hlavičkou občianskeho združenia literarnyklub.sk. Súťaž Poviedka tento rok vstúpila už do 23. ročníka, od roku 2009 k nej pribudla aj súťaž Básne.

Koloman Kertész Bagala patrí ku kritikom slovenských kníhkupectiev, istý čas prevádzakoval vlastnú predajňu v centre Bratislavy. V rozhovore z 8. apríla 2019 pre Denník N o svojom knižnom obchode povedal: „V priebehu jedného roka som v ňom zorganizoval 136 kultúrnych akcií. Napriek tomuto heroickému úsiliu sa mi nepodarilo udržať ho a musel som ho zavrieť. Ekonomicky to jednoducho nešlo. Vyplynulo z toho pre mňa ponaučenie, že si o sebe nemám toľko namýšľať, že to, čo robím, je síce záslužné, ale ľudí to až tak nezaujíma.“

V rozhovore ďalej dodal, že už chápe slovenských kníhkupcov. „Ak som nedokázal uživiť vlastnú predajňu na dobrom mieste, rozumiem, že oni sa o také čosi nepokúšajú,“ povedal Bagala pre Denník N.