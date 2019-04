Krajčí: Výlet tria Kaliňák-Kažimír-Drucker na Kubu sa zmenil na nočnú moru pre pacientov

Ilustračné foto

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) prijal v januári podnet, v ktorom bolo nahlásené podozrenie na nežiaduci účinok lieku Heberprot-P. Podnet prišiel od bratislavského prevádzkovateľa ambulancie vnútorného lekárstva a podľa neho mohla liečba liekom súvisieť so vznikom karcinómu prostaty.

Liek s názvom Heberprot slovenská vláda vyrokovala v rámci deblokácie kubánskeho dlhu. Lieči takzvanú diabetickú nohu a má zabrániť amputáciám. Na Slovensko bolo privezených 7000 balení tohto lieku, vyjednaná cena bola na úrovni 700 eur. Slovenská vláda sa takouto cestou rozhodla znížiť kubánsky dlh voči Slovensku o päť miliónov EUR.

Tieňový minister zdravotníctva za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) Marek Krajčí upozorňuje, že liek nie je registrovaný Európskou liekovou agentúrou (EMA) ani vládnou americkou agentúrou Správa potravín a liečiv (FDA) a nepoužíva sa v žiadnej krajine Európskej únie, nakoľko neboli ukončené jeho klinické testovania. „Dnes čítame správy, ako daný liek spôsobuje na liečených Slovákoch nežiadúce účinky vrátane podozrenia na rakovinu. Je pritom zarážajúce, že Štátny ústav pre kontrolu liečiv nemôže v tomto prípade konať, pretože u nás neschvaľoval žiadne klinické skúšanie tohto lieku. Vláda sa tento liek rozhodla testovať na pacientoch len tak,“ uviedol Krajčí a pokračoval: „Pýtame sa, aké dôsledky budú vyvodené voči zodpovedným po preukázaní podozrení na nežiadúce účinky? Ako je možné, že vláda takto vedome ohrozí svojich občanov?“

Hnutie OĽANO apeluje na všetky zodpovedné orgány v SR, aby do budúcna zabránili neodborným a neprofesionálnym rozhodnutiam zo strany ministerstva zdravotníctva. „Mrzí ma, že dotknutým je opäť pacient. Pre hnutie OĽANO je pacient na prvom mieste a takýto liek by sme za žiadnu cenu na Slovensku neregistrovali, ak by sme si neboli istí jeho bezpečnosťou,“ uzavrel Marek Krajčí.

