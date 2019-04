Video: Súťažiaca odviedla porotkyňu, aby jej ukázala niečo desivé. Publikum ostalo v šoku

Súťažiaci v talentových show si často počas vystúpení volajú na pomoc porotcov, ktorí sú súčasťou ich čísla. V britskej televíznej relácii Britain's Got Talent sa však po prvýkrát stalo, že iluzionistka odviedla porotkyňu pod pódium, aby jej ukázala svoj trik, z ktorého behá mráz po chrbte.

Elizabeth najprv podala porotkyni Amande denník a zaviedla ju do priestoru pod pódium, kde na ňu čakal stôl s množstvom starých fotografií. Amanda si mala vybrať jednu z nich, ku ktorej bola najviac priťahovaná. Elizabeth uviedla, že na fotografiách sú ľudia, ktorí zomreli pred 100 rokmi a hovorí sa o nich, že strašia v mieste divadla.

Amanda vybranú fotografiu uložila do humidoru. Po chvíli ju Elizabeth vyzvala, aby vybrala fotografiu a prečítala, čo je na nej napísané. Ako sa ukázalo, na fotografii bola vyobrazená Agatha Turner v roku 1860. Následne Amanda prečítala úryvok z denníka, ktorý jej Elizabeth poznačila. V ňom stálo, že Agatha Turner sa narodila v 19. storočí a rada sa zabávala, no tragicky zahynula v roku 1860 a hovorí sa, že jej duch straší v divadlách, do ktorých rada chodila.

Elizabeth povedala Amande, aby sa obzrela za svoje ľavé plece a tam zbadala nápis, ktorý stál aj na fotografii. Tam predstavenie nekončilo a vydesenú porotkyňu chytila za ruku žena z fotografie. Kým však kráčali hore schodmi naspäť na pódium, Amandu zrazu držala za rameno Elizabeth. Komplikovaný trik vydesil celé divadlo a porotkyňa z neho pravdepodobne utrpela menšiu traumu.

