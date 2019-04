Video: Kanadskí vojaci si vystrelili zo spiaceho kolegu. Takto vyzerá pravý vojenský budík

DNES - 22:34

Žiadna vojna nie je ľahká, no Kanaďania to so svojím zmyslom pre humor majú snáď najľahšie.

Vojenčina je poriadna fuška, a preto niet divu, že si vojaci na cvičení zvyknú vyplniť čas niečím, čo ich zabaví, a aspoň na chvíľu zamestná unavené telo aj myseľ. Video: Takto zareaguje ruský vojak na provokáciu Kanaďania na vojenčine sa podujali na skutočný kanadský žartík. Keď pri odstavenom transportéri našli spiaceho kamaráta opretého o pneumatiku, dlho nerozmýšľali, a využili delo, ktoré nechali nablízku. Potichu sa okolo neho všetci zhrčili, a na znamenie vypálili z dela jednu strelu. Vojak sa tak na deň stal skvelým zdrojom zábavy. Takýto budík by zobudil aj hluchého